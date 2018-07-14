Умный робот-горшок: что будет, если растение отрастит ноги

Растения умеют двигаться, но делают это довольно медленно. И даже если листья венериной мухоловки схлопываются за пару секунд, то сама она все равно остается неподвижной. Но что, если бы у растений внезапно выросли самые настоящие лапы? Робототехническая компания решила провести весьма странный эксперимент и создала бота, способного воплотить эту мечту в жизнь.

Hexa, разработанный на базе Vincross в Пекине, представляет собой шестипалого робота, оснащенного 19 сервоприводами, ИК-датчиками и камерами, снимающими видео в разрешении 720р. Его «мозг» — специальная операционная система на базе Linux. По словам Сун Тянкуая, ведущего разработчика проекта, Hexa — это лишь первый прототип «ходячего суккулента».

Инженер рассказал, что на создание робота-растения его вдохновило посещение выставки подсолнухов в 2014 году. «Когда я пришел туда, то увидел, что все сосредоточено вокруг цветов, которым едва хватало места. В зале был участок, который все время оставался в тени — цветы не выдержали этого и завяли. Я подумал, как было бы здорово, если бы они могли хоть ненадолго переместиться туда, где их собраться купались в лучах солнца — это помогло бы им выжить», делится воспоминаниями Сун.

Пластиковый кожух Hexa одновременно служит двухслойным цветочным горшком для небольшого растения-суккулента. Робот умеет самостоятельно находить зоны, освещенные солнцем, и принимать наиболее удобную для растения позицию, чтобы оно могло поглотить максимум света. Кроме того, робот сигнализирует о том, что почву необходимо увлажнить, умеет спасать свою ношу от перегрева и даже «танцевать, когда чувствует прилив счастья» (что именно скрывается за этими словами, компания пока не пояснила).