Что такое ложная и правильная молитвы

Некоторые считают, что истинно правильной молитвой, а значит и угодной Богу является только та, что совершается в храме (или в специально отведенном месте в доме), перед иконами и с использованием определенной литературы. Иные обращения к Господу им кажутся неприемлемыми и даже ложными. В чем-то такие прихожане, конечно, правы. Но, как выясняется, далеко не во всем.

Молитва — это беседа

Согласно толковым словарям Ожегова, Даля и многих других лингвистов, молитва — это установленный религиозными канонами текст, обращенный к Богу или святым. Известный проповедник Иоанн Кронштадский определял молитву как «золотую связь» с Богом. Современные священнослужители и богословы абсолютно с ним согласны, но зачастую стараются конкретизировать данный термин, сделать его более понятным для прихожан. Так протоиерей Димирий Моисеев в интервью изданию счтает, что молитва есть ничто иное как беседа с Господом.

Молитва с точки зрения христианства должна быть потребностью человеческой души, а не повинностью. Недаром Феофан Затворник говорил: «Молитва — дыхание духа. Есть молитва — живет дух; нет молитвы — нет жизни в духе». Между тем в православии существует даже так называемое «келейное правило», согласно которому и следует выстраивать последовательность молитв и отбирать их по содержанию. Но достаточно ли придерживаться установленных канонов для истинной молитвы для того, чтобы она была угодной Богу? И может ли правильная молитва стать ложной?

Ложная молитва

Одними из самых главных признаков ложной молитвы является отсутствие веры и смирения. По словам протоиерея Павла Гумерова без этих 2-х критериев никакая молитва, ни ложная, ни истинная, состояться не сможет. В качестве примера священник вспоминает молитву фарисея, который по сути смирения не имел, а, страдая гордыней, благодарил Бога за то, что он (фарисей) не такой, как остальные люди (Евангелие от Луки 18:9-14).

Протоиерей Алексей Уминский в своем материале под названием «Молитвенное правило» первым делом предостерегает верующих от представления Божьего лика. Настрой на молитву посредством воображения внешности Господа, по мнению священника, является ошибочным и даже опасным. Создателя никто не видел, а потому, как утверждает Уминский, «только себя можно представить перед Богом».

Что касается религиозной литературы и того же молитвенного правила, то святитель Игнатий (Брянчанинов) писал, что не следует также становится рабом подобных текстов и канонов. Непонимание их ведет не к развитию, а к духовной деградации. В то же время Брянчанинов утверждал, что и молитва исключительно «от себя» также не приводит ни к чему хорошему. По мнению святителя, сочиненные верующим молитвы могут увлечь его самолюбованием и ложным представлением о достигнутой «степени богоугождения».

Правильная молитва

Богослов Павел Гумеров считает прекрасным примером истинной молитвы молитву мытаря, сборщика налогов самого низшего ранга (Евангелие от Луки 18:13). В то время как упомянутый выше фарисей благодарил Бога за то, что он не является таким же, как этот мытарь, сам сборщик честно признавал себя перед Господом грешником. Гумеров уверен в том, что «молитва, соединенная с гордостью, будет во грех, не в помощь, а в суд и осуждение».

Правильная молитва исключает и воображаемый верующим образ Создателя. Преподобный Иоанн Дамаскин и преподобный Феодор Студит говорили о том, что Бога не может изобразить никто, так как его никто никогда не видел. Эта точка зрения отражена и в Евангелии от Иоанна (1:18). Именно поэтому, по мнению протоиерея Олега Стеняева, и не следует фантазировать о том, как может выглядеть Господь, пусть даже и для того, чтобы настроиться на молитву. Священник утверждает, что для этих целей и существуют иконы всевозможных святых.

А о молитве «от себя» (не по религиозным текстам) протоиерей Георгий Флоровский выразился так: «Личная молитва возможна только в контексте общины. Никто не является христианином сам по себе. Даже будучи в уединении, христианин молится как член Церкви». Однако Феофан Затворник думал несколько иначе. В ответном письме одной из прихожанок он писал: «Молитвенное правило должно быть в вашей свободной воле. Не будьте рабом его. Имейте свободу в отношении к нему. Будьте госпожою его, а не рабынею».