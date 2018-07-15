Ещё
«Похерить»: что на самом деле означают главные русские ругательства
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Похерить»: что на самом деле означают главные русские ругательства 

Кириллица 3 часа назад
Фото: Кириллица
Современная речь богата различными словами, которые дошли до нас еще со времен наших предков. Некоторые из них мы считаем и употребляем как ругательные, но на самом деле они имеют совершенно другое значение.
Например, слово «дурак», согласно исследованиям, имело значения: «искусанный», «ужаленный», «больной», «сумасшедший». В наше время это слово ассоциируется с недалеким, глупым человеком.
Слово« харя» также имеет другую интерпретацию. Харями называли страшные маски, поэтому харями называли людей с непривлекательной внешностью.
Мымра — в древней Руси «мымрами» звали домоседов («мумрить» — сидеть дома безвыходно).
Стерва. Старинное знание слова — труп околевшего животного, падаль, умершую скотину, дохлятину.
Болваном в наше время называют глупого человека, а раньше оно означало — «истукан», «чурбан», «обрубок дерева».
Ублюдок. Ранее это слово не было оскорбительным, так как ублюдками называли малышей животных, появившихся в результате смешения особей разных видов (осла и кобылы, собаки и волка). Позже это слово стали применять к незаконнорожденным детям, а уже в 20 веке оно стало ругательным.
«Пентюх». Раньше это слово применялось к дармоедам, лентяям, которые только ели и спали и означало: «желудок», «брюхо», «пузо».
Подонок. Это слово также не было ругательным, так как подонком называли осадок, или то, что упало на дно, выделялось из мутной жидкости.
Идиот. Это слово и вовсе имело благородное происхождение. Так греческое «идиотес» означает «частное лицо», а византийское христианское духовенство этим словом называло мирян, не церковников. Так как мирян не уважали, со временем и слово это стало ругательным.
Кретин в переводе с латинского является искаженным вариантом слова «христианин».
Олух. Происходит данное слово от «волоха» или пастуха, поэтому фраза «Олух царя небесного» должна звучать как комплимент.
Подлец. По одной версии данное слово имеет польские корни и означает «простой», «незнатный человек». Русские же исследователи утверждают, что это русское слово, смысл которого сводиться к общеславянской основе «подл», что значит низкий, исподний, земной, простой. Нравственный негативный смысл это слово приобрело только в 18 веке.
Скотина — походит от немецкого слова «скат» — «богатство», «деньги», «сокровище». Раньше так называли домашних животных, сейчас «сокровищами» обзывают людей.
Такое сильное ругательство как, б..ть, происходит от древнерусского слова блядити, и значит «обман», «пустословство». Кроме того, оно созвучно с английским blаddег — пустомеля. Современная интерпретация слова связана скорее со словом блуд, блуждать.
Г…но имеет польскую языковую основу, и переводиться как дрянь, дерьмо, не имея при этом нецензурного оттенка. Другой вариант — искаженное виденье слова гуано (птичий помет).
Самое популярное слово из трех букв. Это слово показывают в полной мере историю возникновения русской матерщины. В древней Руси половой орган назывался «уд» (вверх, наружу), родственными словами которого являлись удочка, удить. Во времена Петра Великого, слово «уд» оказалось под запретом.
Но так как сам предмет существовал, и нужно было его как — то называть, особенно когда приходилось лечить венерические болезни, прибегли к латинскому местоимению hoc (это). Врачи для того чтобы как — то обозначить лекарство для члена, назвали его huius или huic.
Не сильно образованные пациенты не стали называть детородный орган уменьшительно ласкательной форме хуик, а называли в привычном для нас всех варианте, после его это слово стало считаться непристойным.
Буква х в русском алфавите называлась «хер», а понятие «похерить» означало ранее — перечеркнуть крестом документ.
Кириллица: последние новости
Зачем в русском языке нужна буква «э» Чем на самом деле занимались калики перехожие Змей Горыныч: кто это такой на самом деле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пес выпал из самолета, побродил в пустыне и нашелся10
Как татаро-монголы изменили русских82
Мать расправилась с крокодилом и спасла сына1
Почему донские казаки не женились на русских283
Места на планете, за посещение которых вас арестуют10
Видео
04:14
Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее
Безумный мир
09:14
Дикий гигант против львов, крокодилов и носорогов
Безумный мир
02:07
Мужчина заменил лампочку и восхитил Сеть
Безумный мир
00:57
Певец Шура: я начинал бомжем, так и продолжаю!
Люди Недвижимость
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
13:39
Найденные в Сибири мегалиты породили вопросы
Места
02:58
Страшноватые снимки, сделанные для гугл-карт
Безумный мир
13:23
Кто и зачем построил Великую Китайскую стену
Места
10:00
Горячие жены миллиардеров
Люди
12:08
Засекреченные изобретения, которых мы не увидим
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение