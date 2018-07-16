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Было ли у древних египтян электричество
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Было ли у древних египтян электричество 

Рамблер 2 часа назад
Сегодня человек уже освоился в космосе, поэтому кажется, что наши предки, которые многого не знали даже об окружавшем их мире, были дикими и примитивными. Но действительно ли они были такими? Возможно, у некоторых народов были знания, которых у нас нет и по сей день.
Ещё в двадцатые годы прошлого века учёные обратили внимание, что в гробницах египетских фараонов нет никаких следов копоти. Тогда каким же образом расписывались внутри стены? Если бы художники использовали масляные лампы, то копоть неизбежно образовалась бы, но у них, видимо, были иные источники света. В одном из храмов были обнаружены барельефы, на которых люди держат крупные предметы в виде коль, внутри которых находятся змеи. В иероглифах над барельефами змеи названы словом «пылающие». Некоторые исследователи увидели в изображениях аналогии с лампой накаливания и предположили, что у египтян было своеобразное электрическое освещение. Кстати, хвосты змей выходят через цветки лотоса на конце каждой колбы, что вполне можно трактовать как патрон лампы. Под лампами находятся предметы, которые походят на изоляторы, а от лотосов идут линии, похожие на электрокабели.
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