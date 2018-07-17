Тайга, девяностые годы и никого нет

Калининградка о том, как представляют Дальний Восток на западе России:

В Калининграде я работаю гендиректором юридической фирмы. В Хабаровский край попала благодаря молодежному форуму «Амур». Здесь я представляла свой проект по созданию завода по переработке и производству соевого масла. Дело в том, что на моей родине в Калининграде есть именно такое довольное крупное предприятие, которое поставляет продукцию в Китай. Но сами понимаете, что логистика довольно сложная, доставка занимает от одного до 1,5 месяца.

Конечно, логично создать такое предприятие на Дальнем Востоке, где и соя растет, и Китай буквально через реку.

Мне давно было интересно узнать, как живут люди на другом конце страны. И форум как раз-таки и дал мне такую возможность.

Когда мои знакомые узнали, что я хочу поехать в Хабаровский край, смотрели на меня недоуменно. Одни вообще не знали, где это. «Зачем тебе это? Ведь там одна тайга, людей практически нет, а те, кто есть, застряли в 90-х годах», — говорили другие.

Когда я все же приехала сюда, то мне было интересно, знает ли здесь кто-нибудь о Калининграде и вообще о западе страны. Оказалось, знают. Мы же на западе о Дальнем Востоке не знаем практически ничего.

Пообщавшись с людьми, я была приятно удивлена. Они открытые, дружелюбные и готовы помочь даже конкурентам. У нас не так. Да, люди и у нас не злые, но помогать конкурентам практически никто не будет.

Может, это связано с тем, что здесь, по сравнению с западом, очень невысокая конкуренция в том же бизнесе. Взгляд со стороны сразу отмечает, что здесь очень много свободных ниш для развития, плюс масса всевозможных программ по поддержке проектов — только открывайся. Причем здесь многие считают, что деньги можно заработать только на западе и очень удивляются, когда им начинаешь рассказывать, что это немного не так.

Из городов мне удалось нормально увидеть только Комсомольск-на-Амуре. Заметно, что город долгое время был заброшен, хотя сейчас там повсюду стройки, нам рассказывали, что выделено очень много средств из госбюджета на развитие, и я думаю, его скоро приведут в нормальный вид.

То, как выглядит город — на самом деле очень важно для людей, это я на своем примере могу сказать. Ведь в Калининграде долгое время тоже было много разрухи, которой никто не занимался. Его привели в порядок только перед Чемпионатом мира по футболу, и теперь он стал просто шикарным.