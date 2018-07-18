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«Яндекс. Станцию» хотят повысить до «Консьержа»
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«Яндекс. Станцию» хотят повысить до «Консьержа» 

News.ru 8 часов назад
Фото: News.ru
Российский бренд Caviar представил новый концепт «Консьерж», посвящённый «умной» колонке «Яндекс. Станции». Производитель показал, как бы могла выглядеть люксовая модификация устройства.
Caviar
Компания представила три вариации дизайна. В первом черный корпус станции дополнен объемными золотыми элементами, Двуглавым Орлом и табличкой со строками гимна. Вторая модификация представляет собой устройство, декорированное царственным орнаментом, и так же украшенную Двуглавым Орлом и цитатой из гимна. Третья вариация выполнена в сочетании золота и малахитового покрытия.
Создатели переименовали колонку в «Консьержа», чтобы подчеркнуть широкий спектр возможностей, которые предоставляет устройство. По словам представителей Caviar, они восхищены технической разработкой «Яндекс» и готовы заняться моддингом устройств, как только к ним обратятся владельцы колонок.
Caviar
Ранее News.ru рассказал, как Caviar представила эксклюзивный дизайн кнопочного телефона Nokia 3310. Его украсили золотой миниатюрой с портретами Путина и Трампа.
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