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Дмитрий Проскура: умными городами будут управлять данные
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Дмитрий Проскура: умными городами будут управлять данные 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов и глава Нижегородской области Глеб Никитин в рамках совещания регионального правительства по вопросам развития цифровой экономики посетили стенд «Ростелекома» с инновационными разработками компании в сфере информационных технологий.
Вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура представил главе региона и вице-премьеру цифровую модель учета энергоданных под эгидой единого оператора, который на базе единой интеграционной платформы обеспечит прозрачность и надежность процесса учета энергоресурсов и взаиморасчетов среди участников рынка ЖКХ.
Дмитрий Проскура отметил, что «Ростелеком» задействован во всех направлениях цифровой трансформации городов, более того, компания — в авангарде этого процесса. По его мнению, управление городским хозяйством в умных городах должно осуществляться на основе анализа данных. Особенно это актуально для сфер с большим количеством участников. Интеграция компанией IoT-решений в сфере ЖКХ демонстрирует высокую эффективность. Примером могут служить инновации, которые компания внедрила в новом жилом комплексе «Аквамарин»: автоматическая система сбора показаний приборов учета и интеллектуальный домофон.
С этими разработками участники встречи ознакомились в демонстрационной зоне «Ростелекома», стилизованной под квартиру.
«Умные счетчики избавляют потребителей ресурсов от ежемесячной обязанности снимать и передавать показания приборов учета. Процесс передачи данных происходит автоматически, исключая человеческий фактор. С нашими приборами данные всегда под рукой. Жителям удобно с экранов смартфонов контролировать расход потребления ресурсов, а управляющим компаниям — получать объективные данные», — отметил Дмитрий Проскура
Для демонстрации умного домофона был подготовлен демонстрационный стенд со встроенным интеллектуальным гаджетом и дверью. Участники мероприятия ознакомились с принципами его работы. После звонка в квартиру на экране гаджета появлялось видеоизображение визитера, а дверь дистанционно открывалась нажатием сенсорной кнопки.
По словам Максима Акимова, сами по себе технологии не имеют ценности. «Если говорить о цифровой повестке, то фокусироваться нужно на ценностях ИТ-решений для бизнеса, граждан и государства. Если они меняют поведенческую модель людей и принципы взаимодействия между поставщиками сервисов и властями, значит, приносят результат».
Он также отметил, что на экспозиции представлены замечательные модели умных систем на транспорте и в сфере ЖКХ. Это прекрасный задел, который должен развиваться в Нижегородской области.
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