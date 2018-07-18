Раз и навсегда: какие бывают неудачные тату 

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Что бы сделали немцы с мавзолеем в случае оккупации

Какими станут люди через тысячу лет

Только внимательные решат эту задачу

Вещи, которые до сих пор не может объяснить наука

Сомы-гиганты: странные рыбы из пруда в Чернобыле