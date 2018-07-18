Безбородов: «Ещё много времени пройдёт, чтобы система ВАР и у нас заработала качественно»

Известный арбитр Владислав Безбородов указал на плюсы и минусы системы ВАР.

— Сегодня мы видим, что система видеоповторов, которой так долго противились в футболе и которая впервые применяется на таком крупном турнире как чемпионат мира, действительно работает, предотвращая судейские ошибки. Ваше отношение к VAR?

— Я всегда отношусь положительно к нововведениям, если они во благо. Думаю, эта система имеет право на жизнь. Думаю, в дальнейшем ее доработают. Было большим риском использовать ее на чемпионате мира, но, как мы видим, действительно много ошибок исправлено, в том числе и судьбоносных. Если будет выработан алгоритм, почему бы и нет? В принципе, система приближается к идеалу. Остались лишь небольшие шероховатости. Главное, чтобы это все происходило быстро, чтобы игра не теряла динамику, чтобы мы не тратили много времени на видеоповторы. Только как это все сделать, чтобы оснастить все стадионы необходимой техникой и найти для этого человеческий ресурс? Если у ФИФА и УЕФА нет таких проблем, то нам придется добирать людей. К сожалению, не везде есть столько квалифицированных арбитров. Еще нужно много тренировок. Еще много времени пройдет, чтобы эта система и у нас заработала качественно. В офлайн-режиме эта система сейчас работает на стадионе в Краснодаре, и мы там проходим практику. И я скажу, что это непросто.

— Как это происходит?

— Идет живой матч на стадионе «Краснодар». Мы с помощником сидим в специальном помещении перед экранами без связи с главным арбитром. Есть несколько операторов, которые тут же помогают нам посмотреть повтор спорного эпизода. Мой помощник отвечает за офсайды, а я как главный арбитр — за общую картину: красные карточки, неправильно забитые голы, назначенные или не назначенные пенальти и так далее. Вопрос только во времени. Мне перед экраном нужно успеть посмотреть несколько повторов. Если мне, допустим, с первых трех камер становится все понятно, есть риск, что я приму решение по этим трем камерам, а с четвертой камеры, до которой я не дошел, возможно, будет другая картина. На каждый повтор мы тратим порой до 10 секунд. Представьте, пять камер — это 50 секунд. Но, судя по тому, что я вижу на чемпионате мира, судьи справляются. Есть обратная сторона — что-то не досмотрели, что-то не посмотрели. Но здесь человеческий фактор: арбитр принимает решение не смотреть эпизод, считая, что он его видел и ему не нужна дополнительная помощь. Он главный, он имеет на это право, даже если ему говорят обратное.

— Российский футбол, не считая нехватки человеческого ресурса, готов к введению такой системы?

— Не имею понятия. Это нужно на каждом стадионе систему поставить. На это нужно финансирование. Думаю, что все будут «за». По крайней мере, большинство точно. Самое главное, что судья сможет избежать серьезных ошибок, которые повлияют на его судьбу и карьеру. Бывали матчи, после которых судья больше никогда не судил или не попадал на чемпионат мира просто из-за того, что он физически не мог видеть момент, а повтор, например, показал неправильность решения только из-за ворот. Судья физически не мог быть за воротами. При этом он находился в рекомендованной позиции, но все видели ошибку, а он нет. Единственное, что меня пугает — квалификация судей будет снижаться.

— То есть?

— Ты подсознательно будешь понимать, что что бы ни случилось, тебя исправят. То есть ты уже не будешь полностью выкладываться. Не знаю, хорошо это или нет, но вот есть такой маленький нюанс. Например, помощники сейчас меньше поднимают флаг, даже если это очевидный офсайд метра в два, потому что они знают, что если гол будет забит, его отменят. Зачем тогда поднимать флаг?