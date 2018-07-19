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Робот-спасатель: меняет форму, может пролезть везде
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Робот-спасатель: меняет форму, может пролезть везде 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Робота представили на Международной конференции по робототехнике и автоматизации в Брисбене, Австралия. Одной из самых интересных деталей его дизайна являются ноги. Они расположены чуть в стороне от тела, но могут легко менять центр тяжести робота. А когда машина способна менять центр тяжести, она гораздо более вариативна в выполнении задач и в выборе движений.
"Передвигая центр тяжести вперед RSTAR может взбираться по отвесным склонам и не переворачиваться. Робот также может взбираться вертикально по трубе и даже горизонтально, прижимая колеса к стенам и одновременно не касаясь пола", — говорит конструктор робота Дэвид Заррук. — «В реальных операциях по спасению робот обычно должен преодолевать различные препятствия, чтобы добраться до цели. Мы построили RSTAR, думая о том, что он должен быть простым, надежным, а также преодолевать множественные препятствия без какой-либо внешней помощи».
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