Как усилить сигнал сотовой связи на даче с помощью GSM-антенны или репитера

Установка GSM-антенны

Самым простым и быстрым способом усилить сотовый сигнал на дачном участке будет использование внешней антенны, которая может быть подключена к мобильному устройству напрямую.

На внешней стороне строения, крыше или фасаде, устанавливается антенна. При этом крайне желательно использовать место, где есть хотя бы слабый сигнал связи, это позволит прибору принимать радиоволны от ближайших вышек мобильных операторов и транслировать сигнал на мобильные устройства. С помощью специального кабеля антенна через переходник напрямую подключается к смартфону или роутеру.

Фото: Stockvault

Установка GSM-антенны и ее прямое подключение к мобильному устройству будет одним из самых простых и экономичных вариантов для обеспечения сигнала на дачном участке — стоимость самого прибора не превышает двух тысяч рублей в специализированном магазине, а в интернете можно найти еще более бюджетные варианты.

Однако этот способ имеет и ряд значительных минусов, из-за которых использование GSM-прибора не является оптимальным решением усиления мобильной сети. Так, для подключения смартфона к устройству через кабель необходимо будет дополнительно приобрести переходник вида SMA, а из-за ограниченной длины соединяющего кабеля вы не сможете использовать качественную сеть на всей территории дачного участка.

Этот метод неплохо подойдет для краткосрочных поездок за город или же для тех, кому не нужен доступ круглосуточно в любом месте.

В качестве более мощного и надежного усиления мобильного покрытия рассмотрим также вариант с установкой репитера.

Фото: Stockvault

Установка усилителя сотовой связи

Проблему некачественной связи на загородном участке с успехом решает прибор под названием репитер. Весь комплекс состоит из нескольких приборов: внешней и внутренней антенн, самого репитера — или ретранслирующего устройства, коаксильного кабеля и блока питания.

Установка этого оборудования на участке позволит навсегда забыть о плохом покрытии и наслаждаться загородным отдыхом, оставаясь на связи в любое время. Для использования репитера абсолютно неважно, абонентами какого мобильного оператора вы являетесь — используемые прибором частота и стандарты не влияют на качество воспроизводимого сигнала.

Фото: Unsplash

Репитер работает следующим образом: он существенно усиливает, а после ретранслирует радиоволны, исходящие как от вышки сотового оператора с внешней стороны, так и от мобильного устройства. Такой прибор широко доступен в магазинах бытовой техники, а установку можно доверить профессионалу или осуществить самостоятельно.

Фото: Unsplash

Внешняя антенна, как и в случае с GSM-девайсом крепится, как правило, на крыше, в месте, где уже есть хотя бы слабый прием сигнала. Важно развернуть антенну по направлению к ближайшей сотовой вышке и проследить за тем, чтобы на пути не было дополнительных преград — загораживающих построек, столбов, зарослей деревьев и прочего.

Фото: Unsplash

После установки внешней антенны, переходим к установке внутренней антенны и непосредственно репитера — источника GSM-сигнала. Здесь необходимо соблюсти следующие правила: обе антенны должно разделять достаточное расстояние и как можно больше бытовых предметов: окна, стены, мебель, покрытия и прочее. Внутри антенну и репитер рекомендуется установить в тех местах, где вы чаще всего планируете использовать сеть — одним словом, стоит выделить специальную «рабочую» зону.

Фото: Unsplash

Монтаж конструкции репитера

Перед тем как приступить к сборке и монтажу всей конструкции, необходимо провести первоначальное измерение качества сигнала на территории участка. Это позволит оценить мощность репитера и найти оптимальное место для крепления внешней антенны. Замеры можно произвести через специальную программу, которая сумеет выявить все доступные частоты работы операторов сотовой связи, — так вы сможете определить наиболее выгодное для установки антенны место.

Фото: Unsplash

Подготовьте все необходимые инструменты для сборки конструкции. Также необходимо учитывать, что крепление антенны с внешней стороны дома подразумевает работу на крыше, поэтому будьте предельно аккуратны, внимательно подготовьтесь к процессу, и тогда задача самостоятельной установки конструкции не вызовет у вас никаких дополнительных трудностей.

При установке внешней антенны не забывайте о том, что путь радиоволнам не должны преграждать никакие другие масштабные объекты, а сама антенна должна быть развернута в сторону сотовой вышки.

Фото: Unsplash

При монтаже внутренней антенны важно соблюсти примерно 15-20 метров расстояния между внутренней и внешней частями конструкции, но не оставлять пространство между ними пустым: на «пути» сигнала должно быть как можно больше преград — от стен до мебели. Так вы обеспечите себе гораздо более качественное покрытие.

Фото: Stockvault

Сам репитер нужно расположить вблизи источника электропитания для постоянной и бесперебойной работы станции вы можете закрепить его вертикально или поставить горизонтально — выбор за вами, в любом положении устройство будет функционировать одинаково.

Последним этапом необходимо настроить прибор на каждом канале передачи сигнала — внутреннем и внешнем.

Фото: Unsplash

Итак, с помощью репитера вы сможете настроить полноценную рабочую сеть в загородном доме и подключать несколько устройств одновременно.

На видео наглядно показаны нюансы установки конструкции.