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В Ростовской области может появиться гиперлуп Илона Маска
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В Ростовской области может появиться гиперлуп Илона Маска 

Деловое сообщество 2 часа назад
В проект Стратегии экономического и социального развития Ростовской области до 2030 года включено упоминание концепта вакуумного поезда и магистрали «Hyperloop» от известного американского инженера, предпринимателя, изобретателя и инвестора Илона Маска. Разработка встречается в пункте «ключевые тренды» раздела, посвященного пространственной политике Ростовской области до 2030 года и транспорту. Таким образом, создатели Стратегии не исключают, что уже в ближайшие 12 лет гиперлуп может появиться в донском регионе.
«В будущем ожидается появление принципиально новых видов транспорта, способных развивать сверхбыструю скорость», — говорится в проекте Стратегии-2030. Отмечается, что такой транспорт обеспечивают эффект «сжатия пространства» как субъективного восприятия сокращения расстояниями между дестинациями
Вакуумный поезд и магистраль «Hyperloop» представляет из себя стальную трубу, внутри которой передвигаются 28-местные транспортные капсулы на воздушных подушках. Капсула должна приводиться в движение линейным электродвигателем. При этом Илон Маск планирует, что скорость будет равна скорости звука в воздухе — 1 200 км/ч. Впервые концепт был представлен в 2013 году. Математическое моделирование показывает, что идею реально осуществить, однако она нуждается в доработке.
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