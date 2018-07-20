Каково это — путешествовать по России?

Вы можете привести доказательства в пользу того, что Владимир Путин — наш враг. Вы также вполне можете сказать, что все российское правительство — это довольно злобный противник.

Русские вмешивались в выборы, их обвиняют в том, что он отравляют шпионов и сбивают самолеты, вторгаются в другие страны, взламывают компьютеры, спонсируют безудержные аферы с наркотиками, и, кто знает, может, они даже вступали в сговор с президентом США или шантажировали его.

Очень легко посмотреть на все это и понять, что Россия — враг. А затем можно пойти еще немного дальше и предположить, что правительство этой страны действительно представляет свой народ. Вы могли бы посмотреть на суровые лица рядовых россиян и на их непрозрачное общество и решить, что они все нам тоже явно не друзья. Вся нация — наши соперники. Мы хорошие, Россия плохая.

И это стало бы ошибкой. Пусть намерения у Путина гнусны, пусть действия российского правительства сомнительны. Но российский народ? Сама Россия? У нас с этой страной нет никаких причин для конфликтов.

Если вы последний месяц смотрели Чемпионат мира, вы, наверное, уже это поняли. Предсказывали, что атмосфера на этом соревновании может стать самой враждебной за всю историю, но вышло совсем не так. Русские были отличными хозяевами — щедрыми и дружелюбными. Они устроили веселый увлекательный турнир без неприятных происшествий.

В этом нет ничего удивительного. На самом деле это прекрасно согласуется с тем, что я знаю о русских и о России. Эта страна может казаться пугающей, но на самом деле это прекрасное место, в особенности для путешествий.

Проблема в том, что непосвященного Россия и русские сбивают с толку. Это чужая страна, где все работает не так, как вы этого, возможно, ожидаете. Люди кажутся довольно похожими на вас самих, и поэтому вы от них ждете такого же поведения. Тем не менее они — другие.

Большинство русских на вид довольно суровы и недружелюбны. Они не машут и не здороваются с незнакомцами. Они их просто игнорируют. Перед Чемпионатом мира ходили истории, что сотрудников местной сферы обслуживания специально обучали, как правильно улыбаться, настолько велико отвращение русских к выражению радости, в особенности по отношению к незнакомцам. Русские всегда настороже, гораздо больше, чем мы, вам придется поработать, чтобы заслужить доброжелательность.

Вообще в России все кажется более суровым и жестким, чем у нас. Их национальный напиток — не что-то деликатное и прекрасное, вроде вина или хотя бы пива. Это водка, которую пьют прямо в виде шота, — обжигающий горло ритуал, который, кажется, специально предназначен для того, чтобы в кратчайшие сроки повергнуть вас в пьяное забвение.

Погода весьма холодная. Архитектура — по крайней мере, строения, оставшиеся от советской эпохи, — мрачная и неприветливая. И с этим сильно контрастирует диковинная мода. Неудивительно, что мы сбиты с толку, неудивительно, что нам это место кажется таким странным.

Мы на Западе часто забываем о том, что на самом деле представляет собой российская культура. Мы помним допинг и отравление, олигархов и КГБ. Мы знаем Сталина и Ленина, Путина и Дзержинского. Но мы забываем, сколько Россия дала искусству, науке, истории. Мы забываем о Толстом и Достоевском, Чайковском и Барышникове.

Когда вы едете в Россию, как это недавно сделали множество футбольных болельщиков, вы видите, как постепенно перед вами раскрывается настоящая страна. Вы замечаете, что среди всех этих блочных высоток коммунистической эпохи есть строения невероятной красоты, церкви, дворцы и замки, самые потрясающие из всех, что вы когда-либо видели. За мрачной внешностью местных жителей вы обнаруживаете горячие сердца. Вы понимаете, что, независимо от того, чем занимается Путин, большинство этих людей такие же, как вы, — просто обычные граждане, которые стараются получше прожить свою жизнь.

Вам придется проигнорировать политику, чтобы увидеть это. Вам придется притвориться, что руководящий Россией диктатор — не почти комичный злодей, что на выборах в России не было мошенничества, что репутация страны в отношении гомофобии и расизма не так уж плоха и что члены «Пусси Райот», которые в знак протеста выбежали на поле во время финала Чемпионата мира, сейчас не заперты глубоко в застенках Лубянки, так что их никто больше не увидит.

Да, проигнорировать придется многое. Но все эти вещи действительно нерепрезентативны для той России, которую я видел, и тех людей, которых я встречал. На самом деле все гораздо ближе к той стране, которую мы смогли увидеть во время Чемпионата мира, искренне доброй и высококультурной России, интересной и удивительной России.

Вы должны поехать туда, чтобы увидеть это. Вы должны прогуляться по улицам Москвы, чтобы узнать, как они красивы. Вы должны пересечь Сибирь, чтобы понять, как ее масштабность и мрачность отразились в русской душе. Вы должны посетить Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, чтобы понять, что нельзя считать злодеями всех людей, которые там живут. Потому что это неправда.

В конце концов мы поймем Россию и русских. Просто для этого нужно время, терпение и водка.