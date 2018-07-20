Роботизация не отнимет у людей рабочие места, а увеличит их число

Роботы и искусственный интеллект не только не уменьшат число рабочих мест в мире, но и увеличат его. Автоматизация принесет мировой экономике триллионы долларов. В России через 15-20 лет роботы заменят людей на четверти всех рабочих мест, однако это же явление создаст еще больше новых рабочих мест для людей. Об этом говорится в отчете международной консалтинговой компании PwC.

Компания проанализировала 200 000 профессий в 29 странах и спрогнозировала, как автоматизации труда в ближайшие десятилетия повлияет на мировую экономику и на рынок труда. По результатам отчета, до 2037 года искусственный интеллект и роботы займут вместо людей семь миллионов рабочих мест. Однако это приведет к увеличению расходов и сокращению цены на товары и, как следствие — к увеличению рабочих мест на 7,2 миллиона. В результате людская рабочая сила окажется «в плюсе».

Исследователи выделили три волны автоматизации. Первая, алгоритмическая, будет длиться ближайшие пять лет. За это время роботы заменят людей всего на 3% рабочих мест. Во время второй волны технологии будут развиваться, а роботы и искусственный интеллект — замещать все больше людей. К середине 2030-х завершится третья, автономная, волна. К этому времени в среднем по миру 30% рабочих мест займут роботы.

Авторы отчета создали также интерактивный инструмент, чтобы определить, как автоматизация повлияет на рабочие места в каждой конкретной стране. Пользователь может выбрать любую из стран списка (в нем есть и Россия) и увидеть, как потенциально будет изменяться автоматизация к 2020, 2030 и 2035 годам и кого она в первую очередь коснется. К примеру, к середине 2030-х роботы и искусственный интеллект займут 39% рабочих мест, которые раньше занимали люди со средним общим образованием.

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