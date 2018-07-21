Верка Сердючка назвала причину ухода со сцены

Украинский артист Андрей Данилко , известный образом Верки Сердючки, рассказал, почему решил уйти со сцены. Свой прощальный тур он планирует дать в следующем году. По словам артиста, коллектив больше не будет радовать поклонников большими сольными концертами — лишь локальными выступлениями. Это произошло из-за того, что становится «очень тяжело» работать.

Данилко рассказал, что во время выступления на музыкальном фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала» зрители чаще всего смотрели на него «оценивающе».

«Мы на сцене дурачимся, а зрители думают: Это бендеровцы? А чего они в национальных костюмах? Время сейчас отвратительное», — подчеркнул он.

При этом артист заявил, что ему бы очень хотелось выступить перед российской публикой, однако его боятся приглашать. Одной из причин, считает он, является дороговизна выступлений коллектива, передаёт «Дни.ру».