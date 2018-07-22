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Китайская фирма будет использовать 3d-принтеры для создания секс-роботов
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Китайская фирма будет использовать 3d-принтеры для создания секс-роботов 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Менеджер по маркетингу компании DS Doll рассказал, что предприятие будет использовать технологию 3d-печати, чтобы создавать тела кукол, «на 100% идентичные реальным».
Сначала 3d-сканер, используя новейшее программное обеспечение, возьмет за основу реального человека (можно сканировать человека полностью или его отдельные части тела), затем в дело вступает 3d-принтер: это упрощает процесс создания сложных деталей для роботов, уменьшает расходы и внушительно сокращает время разработки.
«Эта технология неизбежно станет ключевой в создании роботов компание DS Doll», — заключил менеджер.
По его словам, трехмерная технология, вероятно, станет неотъемлемой частью производственного процесса благодаря своей точности и экономической эффективности.
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