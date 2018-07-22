Какие подвиги совершил преподобный Сергий Радонежский

Преподобный Сергий представляется многим блаженным старцем, святость которого чувствовали дикие звери, приходившие «прикоснуться» к ней. Однако на самом деле Сергий ушел в лес молодым человеком в возрасте около двадцати лет.

Победы над бесами и приручение зверей

Первое время своего отшельничества он постоянно боролся с бесовскими искушениями, побеждая их горячей молитвой. Бесы пытались прогнать его из леса, угрожая нападением диких зверей и мучительной смертью. Святой же оставался непреклонен, призывал Бога и таким образом спасся. Молился он и при появлении диких зверей, и потому они ни разу не напали на него. С медведем, так часто изображаемым рядом с Сергием, святой делил каждую свою трапезу, а иногда и уступал ее голодному животному. «Пусть никто не удивляется этому, зная воистину, что если Бог живет в человеке и Святой Дух почиет на нем, то все творение ему покоряется», — говорится в житии этого святого.

Благословение монахов на войну

Это событие — одно из самых известных и самых неожиданных в истории Свято-Троицевой Сергиевой лавры. Всем известно, что монахи и оружие, а тем более война — «две вещи несовместные», но, как и всякое слишком широкое правило, и это правило однажды опровергла жизнь. Двое иноков, причисленных позднее к лику святых, с оружием в руках пошли на Куликовскую битву по благословению преподобного Сергия. В единоборстве перед сражением один из них, Александр Пересвет, сразил татарского богатыря Челубея, и это определило победу русского войска. Пересвет погиб при этом сам. Второй монах, в постриге Андрей (Ослябя), по преданию, переоделся в доспехи князя Дмитрия, сраженного в битве, и так повел за собой войско. Удивительно, что сам Сергий Радонежский «отправил» Пересвета и Ослябю на великую битву в подмогу князю Дмитрию, попросившему у святого только духовной помощи. Перед сражением он постриг монахов в великую схиму.

Настоящее причастие

Свидетельство о том, как причащался преподобный Сергий Радонежский, было сокрыто от людей до самого его успения. Хранил эту тайну Симон, ученик святого, которому было видение во время причастия Сергия Радонежского на литургии. Симон видел огонь, ходящий по святому престолу, озаряющий алтарь и окружающий со всех сторон Святую Трапезу. «Когда Преподобный хотел причаститься, то Божественный огонь свился, как некая пелена, и вошел в святой потир, и им Преподобный причастился. Видя все это, Симон исполнился ужаса и трепета и безмолвствовал, дивясь чуду…» Преподобный понял по лицу своего ученика, что тот сподобился чудесного видения, и Симон подтвердил это. Тогда Сергий Радонежский попросил его никому не говорить об увиденном, пока не заберет его Господь.

Воскресение мальчика

Житие святого Сергия рассказывает, что преподобный однажды своими молитвами воскресил человека. Это был мальчик, отец которого, набожный верующий, нес больного сына по морозу, чтобы святой Сергий исцелил его. Вера того человека была сильна, и он шел с мыслью: «Только бы мне донести сына живым к человеку Божию, а там ребенок обязательно выздоровеет». Но от сильного мороза и долгого пути больной ребенок совсем ослаб и умер в дороге. Добравшись до святого Сергия, безутешный отец говорил:»Горе мне! Ах, Божий человек! Я со своим несчастьем и слезами спешил добраться до тебя, веря и надеясь получить утешение, но вместо утешения приобрел лишь еще большую скорбь. Лучше бы мне было, если бы мой сын умер дома. Горе мне, горе! Что же сейчас делать? Что могло быть горше и страшнее этого?» Затем он вышел из кельи, чтобы приготовить гроб для своего ребенка. Сергий Радонежский долго на коленях молился у умершего, и вдруг неожиданно дитя ожило и зашевелилось, душа его вернулась в тело. Вернувшемуся же отцу святой сказал, что дитя не умерло, а лишь изнемогло от мороза, а сейчас, в тепле, отогрелось. Это чудо стало известно со слов ученика святого.

Подвиг скромности

Преподобный Сергий Радонежский мог бы стать митрополитом, епископом, а отказывался стать даже игуменом своего монастыря. Он просил митрополита всея Руси Алексия назначить игумена в монастырь, и, услышав в ответ свое имя, не соглашался, говоря: «Я не достоин». Только когда митрополит напомнил святому о монашеском послушании, тот ответил: «Как Господу угодно, так пусть и будет. Благословен Господь вовеки!» Тем не менее, когда Алексий умирал и предлагал Сергию стать своим преемником, тот отказался. Повторил свой отказ святой и после смерти митрополита, все с теми же словами: «Я не достоин».

Хлеба для Москвы

В осажденной Москве многие православные в один день увидели совершенно седого старца, ведущего за собой двенадцать повозок с хлебом. Никто не мог понять, как эта процессия пробралась через неприступную охрану и множество вражеских войск. «Скажи, отец, откуда вы?» — спрашивали старца, а тот всем с радостью отвечал: «Мы — воины из обители Пресвятой и Живоначальной Троицы». Этот старец, которого одни видели, а другие нет, вдохновил москвичей на дальнейшую борьбу и уверил в победе. А в обители чудотворца говорили, что появление в Москве старцев с хлебами было в тот день, когда Преподобный явился в монастыре пономарю Иринарху и сказал: «Я послал в Москву трех учеников своих, и прибытие их не останется незамеченным в царствующем граде».

Подброшенный царь

Великий князь всея Руси Иван Васильевич и Великая княгиня Софья имели троих дочерей, но не имели наследника. Христолюбивая Софья решила отправиться в паломничество — пешком в Троице-Сергиеву лавру из самой Москвы, чтобы помолиться о рождении сыновей. У села Клементьево, находящегося неподалеку от монастыря, ей встретился благолепный священноинок с младенцем на руках. Софья сразу же поняла по облику странника, что перед ней — преподобный Сергий. Далее житие повествует: «Он приблизился к Великой княгине — и вдруг бросил ей за пазуху младенца. И тотчас стал невидим». Софья дошла до святой обители и долго молилась там и целовала мощи преподобного. А по возвращении домой зачала во чреве дарованного Богом наследника царского престола, великого князя Василия, который родился в праздник Благовещения и был крещен в Троице-Сергиевой лавре.

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Марток

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Thu, 01 Mar 2012 15:59:28 +0000

Запасись водой и жди грачей!

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Wed, 17 Jan 2018 13:05:01 +0000

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