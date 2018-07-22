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Какой была демократия на Руси
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Какой была демократия на Руси 

Кириллица 3 часа назад
Фото: Кириллица
Вече — это уникальная форма народного собрания, которая существовала во времена Киевской Руси и в той или иной форме присутствовала практически у всех славянских народов.
Проводились такие собрания для принятия важных государственных решений, благодаря чему многие историки квалифицируют вече как орган власти. Принимать участие в вече имели право представители свободных семейств сообщества, а также знать — князья и бояре.
Стоит отметить, что вече по праву можно считать одной из форм прямой демократии, существовавшей во времена Средневековья. Ведь исторические сведения показывают, что мнение общественности (простого народа) в данном случае сильно влияло на решения, принимаемые правителями.
Кто созывал вече
Созываться вече могло как по инициативе простого люда, так и князей. Чаще всего причиной проведения таких собраний являлись чрезвычайные ситуации, которые требовали принятия неотложных решений.
К примеру, первое прямое упоминание о вече в летописях относится к 997 году, когда город Белгород был окружен печенегами. В итоге его жителям, страдающим от голода, приходилось решать, как поступать дальше — сдаваться или продолжать борьбу с врагами.
В других документах упоминаются аналогичные собрания в Новгороде (1016 год) и Киеве (1068 год). При этом далеко не всегда проведение вече было связано с войной или другими катаклизмами. Во многих городах Киевской Руси такие собрания проводились и для принятия решений, касающихся благоустройства городов, общественной и культурной жизни.
Согласно историческим данным, вече начали терять свою силу и перестали использоваться в качестве органа государственной власти после переходя части земель Руси под контроль Великого Княжества Литовского.
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