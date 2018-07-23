Голосового ассистента Alexa научили управлять секс-игрушками 

Производитель «умных» секс-игрушек с беспроводным управлением Lovense анонсировал поддержку его продукцией нового навыка для голосового ассистента Amazon Alexa. Теперь команды подключенным по Bluetooth или Wi-Fi вибраторам можно будет отдавать голосом.
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на представителей Lovense. Ранее для управления устройствами Lush, Hush, Ambi и другими по Bluetooth или удаленно через интернет требовалось использовать приложение для смартфона или ПК. Теперь владельцы смарт-колонок и других гаджетов с Amazon Alexa могут не отвлекаться на смартфон, включая вибраторы и меняя интенсивность стимуляции обычными фразами.
В качестве примера издание приводит команды типа «Алекса, сделай с помощью Hush, чтобы я улыбнулась» или «Алекса, порадуй моего партнера с Lush на высокой интенсивности». Если вместо «улыбнуться» сказать «стонать» или «кричать», интенсивность будет другой.
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Работает голосовое управление и дистанционно через интернет — Lovense позиционирует свои гаджеты как способ поддерживать интимные отношения с партнером даже находясь за тысячи километров друг от друга. Обновление будет доступно всем владельцам гаджетов Lovense — компания просто обновит свои приложения.
Amazon первым из IT-гигантов предложил сторонним разработчикам создавать для своего голосового ассистента «навыки» — программные расширения, позволяющие Alexa распознавать новые команды для управления приложениями, устройствами или использования сервисов вроде вызова такси или заказа пиццы. Во многом благодаря экосистеме, насчитывающей десятки тысяч таких «навыков», колонки Amazon Echo стали самым популярным продуктом такого рода на рынке в США и Западной Европе. Позже создавать аналогичные расширения (Actions) позволили и Google для своего Ассистента, а также "Яндекс" для «Алисы».