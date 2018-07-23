Голосового ассистента Alexa научили управлять секс-игрушками

Производитель «умных» секс-игрушек с беспроводным управлением Lovense анонсировал поддержку его продукцией нового навыка для голосового ассистента Amazon Alexa. Теперь команды подключенным по Bluetooth или Wi-Fi вибраторам можно будет отдавать голосом.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на представителей Lovense. Ранее для управления устройствами Lush, Hush, Ambi и другими по Bluetooth или удаленно через интернет требовалось использовать приложение для смартфона или ПК. Теперь владельцы смарт-колонок и других гаджетов с Amazon Alexa могут не отвлекаться на смартфон, включая вибраторы и меняя интенсивность стимуляции обычными фразами.

В качестве примера издание приводит команды типа «Алекса, сделай с помощью Hush, чтобы я улыбнулась» или «Алекса, порадуй моего партнера с Lush на высокой интенсивности». Если вместо «улыбнуться» сказать «стонать» или «кричать», интенсивность будет другой.

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Работает голосовое управление и дистанционно через интернет — Lovense позиционирует свои гаджеты как способ поддерживать интимные отношения с партнером даже находясь за тысячи километров друг от друга. Обновление будет доступно всем владельцам гаджетов Lovense — компания просто обновит свои приложения.