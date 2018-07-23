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Изданная к 20-летию НГС книга появилась в открытой продаже
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Изданная к 20-летию НГС книга появилась в открытой продаже 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Книга с историей города за последние 20 лет «Новосибирск 1998–2018», выпущенная НГС совместно с издательством Gelio Vostok, появилась в открытой продаже — её можно приобрести в книжных магазинах «Перемен».
Книга выпущена в честь 20-летия нашего сайта, который ежедневно описывает жизнь города.
В красочном издании 128 страниц. Создатели отмечают, что на страницах книги хотели показать изменение Новосибирска во всём — в видах города, технологиях и даже качестве фотографий. Книга рассказывает о ключевых событиях из жизни Новосибирска, которые два десятилетия освещал НГС.
Теперь книга продаётся в книжных магазинах «Перемен» на Орджоникидзе, 43 и Морском проспекте, 16. Цена — 3000 рублей.
«Я живу в Новосибирске недавно, и книга показалась очень интересной именно тем, что хорошо отследить, в какой момент эти события становятся тебе знакомы, начинаешь вспоминать: «О, под этот град я попала, а про купание слонов только завистливо смотрела видео». А ещё узнаёшь новую сторону Новосибирска, потому что невозможно отследить сразу всё. Эта книга — фактически фотоальбом, который приятно открыть с друзьями или семьёй, с обязательным выяснением новых подробностей и «а помнишь, помнишь…». Так что думаю, она будет интересна как тем, кто живёт здесь давно, так и тем, кто только приехал», — рассказала корреспонденту НГС администратор магазина «Перемен» Ирина Рекуть.
Кроме того, купить издание можно в коммерческом отделе НГС, позвонив по номеру: 8-800-2000-383.
В мае мы впервые опубликовали отрывки из этой книги с ключевыми событиями из жизни Новосибирска, а первыми читателями книги стали гости «Народной премии НГС».
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