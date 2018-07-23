«Закрытие „Чувашавтотранса“ — это трагедия»

«Если проанализировать ситуацию с автотранспортными предприятиями в соседних регионах (а нужно отметить, что они везде существуют и работают, потому что имеют социальную направленность), то там находят возможности сохранить их деятельность. Когда в свое время назначали руководителей „Чувашавтотранса“, то минтранс республики совершенно не контролировал этот процесс. Подумайте, ведь не может быть предприятие сразу банкротом. Чтобы кого-то назначать, сначала нужно уделить время вопросу — куда идет это предприятие. Это, во-первых. Во-вторых, когда у нас повышали тарифы на перевозку, то сами сотрудники автотранспортного предприятия республики говорили, что цены низкие. Им подолгу не компенсировали затраты на перевозку льготников. Раз своевременно это не было сделано, то накапливались лишние долги. Кроме того, росли цены на топливо и запчасти. Я считаю, что закрытие „Чувашавтотранса“ для сотрудников — просто трагедия. Потому что сегодня в республике сложилась такая ситуации, что для водителей нет работы. Говорят, открываются новые маршруты и туда будут трудоустроены бывшие сотрудники „Чувашавтотранса“. Честно сказать — я сомневаюсь. Тем более на этом предприятии, в основном, работали люди предпенсионного возраста.

У нас ведь в стране как устроено — если тебе больше 50 лет, то работу найти практически невозможно. Такова психология сегодняшних работодателей и в стране, и в республике. Сейчас логика — проходить переобучение. Ну разве сможет 50-летний водитель переобучиться на другую профессию? Да нет, конечно. Он отдал своей профессии уже 30 лет жизни! Кроме того, мы не раз сталкивались с тем, что люди, имеющие льготы, не обслуживались частными перевозчиками. Теперь тоже велика вероятность, что им будут говорить: „Или плати полную стоимость, или мы тебя не возьмем“. То есть льготники автоматически теряют свои преимущества. В этой ситуации власти республики должны были предпринять все меры, чтобы избежать банкротства „Чувашавтотранса“. К сожалению, этого не сделано».

Фото: официальный сайт главы Чувашии