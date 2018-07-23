Упырь Лихой: что известно о первом древнерусском летописце, переписавшем Библию

«Упырь Лихой» — именно так подписался один из первых переписчиков Библии на славянский язык. Кем же был этот Упырь? Почему его так звали? Где он жил? И на каком основании вообще занимался религиозной литературой?

Первый известный скорописец

Имя скорописца Упыря Лихого дошло до наших дней благодаря переписанным им некоторым библейским текстам, а точнее присовокупленным к ним словам благодарности Богу и князю Владимиру, который являлся сыном Ярослава Мудрого и для которого Лихой и выполнял данную работу. Согласно упомянутой приписке, Упырь занимался «Рукописью толковых пророков» (именно так назывался документ) в Новгороде с 14 мая по 19 декабря 6555 года (то есть 1047 года). Он написал текст кириллицей с глаголического оригинала. Однако это вовсе не значит, что Упырь сам и переводил его. Скорее всего, он просто все переписал. В заключении своего труда Упырь указал, как его зовут, и попросил не забывать его. «… писавшего не забываи» — вывел Лихой.

На данный момент современным историкам неизвестны имена более ранних древнерусских летописцев. Кроме того, пока ученые считают послесловие от автора и обращение к читателям первыми в русском книгописании. До Упыря этого не делал никто.

Странное имя Стоит отметить, что о себе переписчик заявил так: «Аз поп Оупирь Лихыи». И снова благодаря самому Упырю стал ясен род его занятий. Лихой был священнослужителем, а потому и занимался переписыванием религиозных книг. Проживал он, скорее всего, там же, где и трудился над текстами, то есть в Новгороде. В таком случае возникает резонный вопрос: что за странное имя для Новгородского попа «Упырь Лихой»? Для нынешних историков это до сих пор остается загадкой. Однако некоторые предположения у ученых все-таки имеются.

Так, профессор из Швеции Андерс Шеберг высказал мнение, что скорописец не мог в действительности называться Упырем. Такого имени просто не существовало. Тем более, что на Руси упырями обычно называли покойников, пьющих кровь у скота и наносящего различный ущерб живым людям. Поэтому Шеберг решил, что Упырь Лихой — это никто иной как скандинавский рунорезец Эпир Неробкий, служивший некоторое время проповедником в Новгороде, а после возвратившийся на родину в Швецию.

В свою очередь филолог М. А. Бобрик предположила, что приставка «Лихой» могла быть унизительным прозвищем в значении «грешный» или «недостойный». Подобными эпитетами скорописцы того времени себя награждали довольно часто.

Поп Савва

Примечательно, что оригинал рукописи Упыря затерялся во времени, однако некий поп Савва переписал текст Лихого слово в слово и включил его в так называемую «Саввину книгу». Этот древнерусский памятник по сути является сборником выдержек из Евангелия. А выдержек потому, что тогда Библию не переводили и не переписывали на кириллицу целиком. Поэтому на бумаге существовали исключительно разрозненные тексты из Писания.

Кстати, имя попа Саввы также дошло до наших дней, благодаря ему самому. Он так же, как и Упырь Лихой, назвал себя в приписках к упомянутой книге.