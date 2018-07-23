Лазерная коррекция зрения: ответы эксперта на тревожные вопросы

С плохим зрением тяжело жить — это тебе подтвердит любой слабовидящий человек. Очки легко запотевают, когда из холода заходишь в тепло, царапаются, бьются. С линзами тоже много проблем: за ними надо ухаживать, а если уснул в них… Ну что сказать — страдай теперь. К счастью, современная медицина не стоит на месте и лазерная коррекция зрения все больше набирает популярность. Но даже сегодня у многих эти операции вызывают не только сомнения, но и страх, поэтому сейчас ты узнаешь все, чтобы избавиться от предвзятого мнения насчет процедуры коррекции зрения.

Это может быть опасно?

Абсолютно нет. Чтобы это понять, нужно разобраться, в чем же суть лазерной коррекции. Но начнем с плохого зрения. Мы способны видеть благодаря тому, что лучи света преломляются в нашем глазу и сходятся на сетчатке. Но при близорукости, дальнозоркости и астигматизме изображение неправильно фокусируется на сетчатке, отчего люди видят объекты на определенном расстоянии размытыми. Цель операции — изменить профиль роговицы таким образом, чтобы получить четкое изображение. Преимущества перед очками и линзами очевидны: результат сохраняется постоянно, а не только на время пользования средствами коррекции. Узнать подробнее →

Мне придётся лежать в больнице?

Нет, все проходит довольно быстро. Никакой госпитализации, ведь процедура делается в режиме «одного дня». Грубо говоря, приходишь — тебе корректируют зрение — уходишь. Сама операция занимает в среднем минут 10-15. Конечно, после операции рекомендуется немного отдохнуть и пройти контрольный осмотр хирурга перед отправкой домой. Но это занимает всего 2 часа (может, меньше) — потом тебя отпускают восвояси. Кстати, если необходима коррекция на два глаза, то все делается за один сеанс. Узнать подробнее о клинике 3Z →

Что, если у хирурга дрогнет рука, или я случайно дернусь, или выключится электричество?

Ну, вертеть головой направо и налево, конечно, не получится. Нет, пациентов во время коррекции зрения никто не связывает, но голова будет надежно зафиксирована, чтобы не было лишних соблазнов разглядеть операционную. Сомнительная возможность для плохо видящего человека, не правда ли? А вот за глазом тщательно будет следить автотрекинг со скоростной камерой, который в экстренных случаях просто останавливает работу лазера. После нормализации ситуации работа лазера продолжается без вреда для пациента. Учитывая то, что непосредственное воздействие на глаз происходит в течение нескольких секунд, а доктор «направляет» пациента, твои шансы остановить процесс минимальны. И, кстати, насчет электричества тоже можешь не переживать: в случае его отключения оборудование подключится к резервному источнику электроснабжения. Узнать подробнее о врачах клиники →

Я смогу заниматься спортом после операции?

Ну разумеется! Чем бы ты ни занимался: футболом, баскетболом, киберспортом (да хоть шахматами!) — после лазерной коррекции можешь вести свой привычный образ жизни. После исправления зрения нагрузка на организм в целом и на глаза в частности никак не повлияет на профиль роговицы. Прочесть отзывы на сайте →

А не выгоднее просто купить очки или линзы?

Очень спорный вопрос. Конечно, их единоразовая покупка обойдется гораздо дешевле операции. Но лазерная коррекция улучшает твое зрение на всю жизнь — очки и линзы же периодически нужно менять, а это уже совсем другие суммы. Так что в итоге лазерная операция намного выгоднее, ведь тут сэкономлены не только деньги, но и нервы. Узнать подробнее о стоимости услуг →

Правда ли, что спустя время зрение снова начнет ухудшаться?

Прежде чем лазерная коррекция зрения стала применяться в многочисленных офтальмологических клиниках мира, она прошла многоэтапные испытания. Профиль роговицы, который корректируют в ходе операции, в течение жизни не меняется. Не стоит забывать, что глаз такой же орган, как и любой другой, и может заболеть, а зрение при этом — ухудшиться. Так что даже после коррекции зрения наши глаза нуждаются в заботе. Вполне возможно, тебя коснутся возрастные изменения, которые также влияют на остроту зрения. Почти у всех людей после 40-45 лет начинает ухудшаться зрение вблизи. Но тут вина не лазерной хирургии — это все природа, а развитие возрастной дальнозоркости может настигнуть даже тех, кто всю жизнь видел на 100%.

Можно ли смотреть телевизор и работать за ноутбуком?

За монитором ты уже можешь сидеть в день проведения лазерной коррекции зрения и без последствий (для глаз) строчить в интернете комментарии на тему политики или своего любимого фильма. Но каждый организм имеет свои индивидуальные особенности, поэтому нередки случаи, когда пациенту нужен отдых. Поэтому лучше не торопить события без особой надобности и не пренебрегать возможностью дать глазам маленький перерыв, ведь от того, как ты позаботишься о них после операции, зависит и скорость восстановления.

Есть ли возрастные ограничения?

Лучше всего делать коррекцию зрения с 18 до 45 лет. Все дело в том, что до 18 лет организм еще растет, а значит, и размер глазного яблока может меняться. А после 45 врачи предупреждают, что лазерная коррекция может не дать желаемого результата (полного отказа от очков и контактных линз), ведь в это время чаще всего уже начинаются возрастные изменения, и читать все равно придется в очках. Однако если нет противопоказаний и есть неудержимое желание посмотреть на мир новыми глазами, операцию делают практически в любом возрасте.

На рынке офтальмологических услуг огромное количество клиник. Как сделать правильный выбор?

В первую очередь стоит обратить внимание на опыт самой клиники и состав врачей, ведь глаза — это не шутки, и доверить их лучше настоящим профессионалам, зарекомендовавшим себя многолетней практикой. Например, самая крупная сеть офтальмологических центров России — группа компаний 3Z — уже 15-й год помогает своим пациентам. Да и технологии, которые там применяются, впечатляют своим разнообразием. Важно ведь, чтобы в одной клинике тебе могли подобрать оптимальную методику, а не бегать потом по всей столице в поисках нужной технологии. Это, знаешь ли, и нервы лишние, и деньги, и время. Все это сэкономить ты можешь именно в клинике заботы о зрении 3Z да еще и получить классный сервис. Кстати, для того чтобы определить, какой из методов подходит именно тебе, необходимо пройти полную диагностику. Клиника порадует глаз не только оборудованием последнего поколения, но и интерьером в современном стиле. До конца сентября 2018 года ты можешь воспользоваться скидкой 50% на диагностику глаз в клинике 3Z. Только не забудь назвать промокод Brodude, когда будешь записываться по телефону: 8-495-19-149-12. Хорошее зрение — это повод изменить свою жизнь к лучшему, чтобы не переставать удивляться яркому и четкому миру вокруг. Записаться на прием →