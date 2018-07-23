Чудо за миллион рублей предлагает ростовчанка всем желающим

Объявление о продаже ростовчанка разместила на известном ресурсе. Икона 17 века, изображающая бога Саваофа, продается за миллион рублей. Икона деревянная и оправлена в раму со стеклом, поэтому изображение отлично сохранилось.

«В современном мире многие специалисты считают древнюю икону Саваофа — самым старинным и загадочным видом православной иконописи. Она считается исповедальной. Многие семейные пары, которые годами ждут и просят у Господа Саваофа продолжение рода, получили желаемое, — пишет в объявлении Елена.

На древних христианских иконах Саваоф представлен в образе седовласого старца. Зачастую его лик заключен в треугольник, символизирующий Святую Троицу. В XVII веке на изображение Саваофа наложил табу Большой Московский собор. «Повелеваем убо от ныне Господа Саваофа образ в предь не писати» — гласил документ. Священники мотивировали свое решение тем, что Бога никто никогда не видел, а потому, как он выглядит, никто знать не может. Ведь только Богоматерь и Христос «были во плоти».