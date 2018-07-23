Ещё
Зачем русские цари постригались в монахи перед смертью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем русские цари постригались в монахи перед смертью 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Традиция изменять имя перед смертью характерна для правителей многих государств, но на Руси она была сопряжена с предсмертным постригом в иночество или монашество, и пришла к нам вместе с Православием из Византии.
Косвенно, она сопряжена с персоной первого христианского византийского императора Константина Великого, который, хоть и благоволил христианам, но крещение принял только перед смертью. Этим он дополнительно «смыл» с себя все прижизненные грехи.
Позже византийские монархи, уже крещённые во младенчестве или юношестве, чтобы также «смывать» свои грехи и облегчить посмертную участь, принимали постриг, как некое «второе крещение». Кстати, в рамках этого обычая появилась даже отдельная, «поминальная иконография», где покойный изображался дважды: в виде мирянина и в виде инока.
На Руси, первыми, перенявшими этот обряд были, к примеру, княгиня Ирина, в постриге, Анна, вторая жена Ярослава Мудрого. Или Александр Невский, в предсмертном постриге, ставший Алексеем.
Сама система выбора имён была наполнена символами. К примеру, при постриге князя или царя могли назвать именем того святого, в день которого он родился, но в честь которого его не назвали при крещении. Также, часто иноческое и мирское имя начинались на одну и ту же букву, что должно было свидетельствовать «неразрывность» судьбы человека. По этим двум принципам был поименован Созонтом, князь Симеон Гордый. Или, к примеру, Борис Годунов получил имя Боголеп.
Был вариант выбора имени и по дню пострига, и тому, какие святые почитались в этот день. Интересно и то, что такое «посмертное имя» далее в истории могло фигурировать, как равноправное с именем, данным при крещении.
Кириллица: последние новости
Кривичи: главные загадки Какой была демократия на Руси Чистокровные русские: где они живут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проводница рассказала всю правду о своей профессии6
Чудовищный кит, который глотал акул и других китов3
Красавицы в бикини спасаются от жары7
Девушка попросила модный совет и оконфузилась7
Как живут русские в Японии7
Видео
02:53
Сомы-гиганты: странные рыбы из пруда в Чернобыле
Безумный мир
01:06
Змея сошла с ума и укусила сама себя: видео
Безумный мир
01:55
Люди в черном: почему у евреев такая одежда
Люди
10:54
Фантастический клады, найденные случайно
Истории
00:56
Девушка выиграла конкурс красоты в костюме супницы
Безумный мир
12:59
Стадионы мира — настоящие гиганты
Места
14:37
Самые дорогие проекты, которые провалились
Истории
05:07
Заброшенные станции метро
Места
05:42
Исполинские сооружения, построенные животными
Безумный мир
07:16
Сбывшиеся предсказания Нострадамуса
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение