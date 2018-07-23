Зачем русские цари постригались в монахи перед смертью

Традиция изменять имя перед смертью характерна для правителей многих государств, но на Руси она была сопряжена с предсмертным постригом в иночество или монашество, и пришла к нам вместе с Православием из Византии.

Косвенно, она сопряжена с персоной первого христианского византийского императора Константина Великого, который, хоть и благоволил христианам, но крещение принял только перед смертью. Этим он дополнительно «смыл» с себя все прижизненные грехи.

Позже византийские монархи, уже крещённые во младенчестве или юношестве, чтобы также «смывать» свои грехи и облегчить посмертную участь, принимали постриг, как некое «второе крещение». Кстати, в рамках этого обычая появилась даже отдельная, «поминальная иконография», где покойный изображался дважды: в виде мирянина и в виде инока.

Сама система выбора имён была наполнена символами. К примеру, при постриге князя или царя могли назвать именем того святого, в день которого он родился, но в честь которого его не назвали при крещении. Также, часто иноческое и мирское имя начинались на одну и ту же букву, что должно было свидетельствовать «неразрывность» судьбы человека. По этим двум принципам был поименован Созонтом, князь Симеон Гордый. Или, к примеру, Борис Годунов получил имя Боголеп.

Был вариант выбора имени и по дню пострига, и тому, какие святые почитались в этот день. Интересно и то, что такое «посмертное имя» далее в истории могло фигурировать, как равноправное с именем, данным при крещении.