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В Магадане усовершенствуют золотодобычу
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В Магадане усовершенствуют золотодобычу 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Магаданский механический завод усовершенствует добычу золота: модернизированные приборы позволят собирать как крупные, так и мелкие частицы драгоценного металла, передаёт ОТР.
Разработанное инженерами устройство будет разделять грунт на части при помощи вибрации. При этом мелкие крупицы золота будут попадать в специализированные ячейки, а крупные — в отвал. Аппарат позволяет провести сортировку 150 кубометров породы всего за час.
Такая скорость почти в полтора раза превышает соответствующий показатель у имеющихся аналогов. Новая машина является энергоэффективной и довольно простой в эксплуатации: устройство компактное, в разобранном виде оно легко помещается в два контейнера.
По сути, прибор соединил в себе функции двух устройств — так называемого виброгрохота и транспортёра по породной подаче. Сейчас эксперты тестируют разработку на полигонах Чукотки и Колымы.
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