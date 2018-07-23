В Магадане усовершенствуют золотодобычу

Магаданский механический завод усовершенствует добычу золота: модернизированные приборы позволят собирать как крупные, так и мелкие частицы драгоценного металла, передаёт ОТР.

Разработанное инженерами устройство будет разделять грунт на части при помощи вибрации. При этом мелкие крупицы золота будут попадать в специализированные ячейки, а крупные — в отвал. Аппарат позволяет провести сортировку 150 кубометров породы всего за час.

Такая скорость почти в полтора раза превышает соответствующий показатель у имеющихся аналогов. Новая машина является энергоэффективной и довольно простой в эксплуатации: устройство компактное, в разобранном виде оно легко помещается в два контейнера.

По сути, прибор соединил в себе функции двух устройств — так называемого виброгрохота и транспортёра по породной подаче. Сейчас эксперты тестируют разработку на полигонах Чукотки и Колымы.