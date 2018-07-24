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Колокола во всех храмах Москвы и Подмосковья зазвонят одновременно в день 1030-летия Крещения Руси
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Колокола во всех храмах Москвы и Подмосковья зазвонят одновременно в день 1030-летия Крещения Руси 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.
«Вся русская православная церковь будет оглашена звоном колоколов по Московскому времени в 12:15, начнется звон колоколов во всех храмах Москвы и Подмосковья. Этот звон традиционно проводится в московских храмах в этот день», — сказал А. Волков.
Ранее сообщалось, что богослужение в день 1030-летия Крещения Руси пройдет на Соборной площади Московского Кремля.
Православный праздник День крещения Руси отмечается 28 июля.
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