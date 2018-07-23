Кривичи: главные загадки

Кривичи — одно из самых загадочных племен наших предков, прямые предки белорусов и частично русских. Хотя их археологическое наследие хорошо изучено, ученым все еще предстоит разгадать много загадок, которые таят в себе прямоугольные курганы кривичей, которые встречаются тут и там от верховий Немана до Великого Новгорода.

Происхождение: славяне или балты

Многочисленное племя кривичей в VII-VIII веках расселилось на территории современной Беларуси и северо-западных регионов центральной части России — на территории Псковской, Смоленской областей. На востоке они граничили с финно-угорскими народами, на юге — с другими восточнославянскими племенами, на западе — с балтами. Повесть временных лет указывает, что союз племен сложился на самом западе ареала проживания — в районе города Полоцк.

Затем полочане расселились на восток и стали именоваться кривичами. Но если славянское происхождение первых ни у кого из ученых сомнения не вызывает, кривичи вполне могли быть народом смешанного балто-славянского происхождения. Полочане жили бок о бок с балтийскими племенами, постоянно с ними контактировали. Балтские народы были в культурном и хозяйственном плане ближе к ним, чем славянские соседи, поэтому они могли смешаться.

Мария Гимбутас и другие историки приводят картографический элемент: в начале формирования в этом регионе племенных союзов, зона происхождения кривичей—полочан была со всех сторон окружена балтскими племенами, которые в древности жили далеко на восток, вплоть до северного Подмосковья.

Название: дети тьмы или верные патриарху

Косвенно на это указывает и название племенного союза: советский лингвист Г. А. Хабургаев считал, что балтийские соседи полочан называли себя «крийва».

Другие ученые связывают его с русским корнем «крив» — то ли вождь племени были кривой, то есть одноглазый, или с проблемами с позвоночником, то ли ландшафт, в котором жили кривичи, был кривым, то есть холмистым. Однако в древнеславянском языке слово «кривь» — то не просто кривизна, искривление.

Это слово имело метафизический смысл, обозначало темную сторону естества, дисгармонию. Кривда — это ложь. Следовательно, название «кривичи» звучало как дети дисгармонии, извращения мироздания, обмана. Вряд ли славянское племя стало бы себя так называть.

Куда логичнее звучит еще одна балтская версия происхождения этого этнонима. У балтийских язычников был верховный жрец и руководитель церкви, почти что «патриарх», и его титул назывался Криве Кривайто. Он жил в Ромуве — религиозном и политическом центре балтских племен, который находился на территории современной Калининградской области. Вполне возможно, что название кривичей связано именно с этим титулом.

Религия: сатанисты или поклонники природы

Многие историки и антропологи говорят о некоем «основном мифе индоевропейцев». В его центре — противостояние бога-громовержца, который у балтов и славян стал Перкунасом—Перуном, со Змеем, Велниасом-Велесом. Этот архетип в том или ином виде есть в мифологии почти каждого индоевропейского народа.

Громовержец олицетворяет деятельное начало человека, светлую и созидающую сущность, а Змей — темный хтонический символ, обозначающий извечные и темные силы природы. Перуну и Велесу вторят индийские Индра и Вритра. Сказки о Змее Горыныче, святой Георгий, повергающий змея, тоже относятся к этому древнейшему сюжету. Но каждый народ интерпретировал этот миф совершенно по-разному.

Древний сюжет сильно видоизменялся под влиянием времени. К моменту крещения Руси. Велес был одним из «хороших» богов, занимал почетное место в пантеоне и чаще всего изображался как человек. Однако раньше, до IX века, мотив противоборства божества со змеей был более четко выражен в славянской и балтийской мифологии.

Археологические находки свидетельствуют, что все явно славянские племена — вятичи, северяне, ильменские словене, белые хорваты, почитали Громовержца, а Змея считали злом. Но кривичи поклонялись Змею, и это отличало их от всех остальных славян. В курганах кривичей находят украшения и оружия с символом змеи, они изображались на священных камнях этого племени. Даже в XVI веке особое отношение к этим животным зафиксировал на территориях Беларуси австрийский путешественник Сигизмунд Герберштейн в своих «Записках о Московии».

Но это не значило, что кривичи были сатанистами от славянского язычества. Просто они по-иному истолковали этот «основной миф». Велес в нем — не символ зла, а, скорее, символ силы природы. Поэтому поклоняясь Велесу, кривичи почитали дикую природу, в то время как их восточные и южные славянские соседи поклонялись волевому человеческому духу, способному природу укротить.

Почему это племя выбрало себе именно такого бога, и как к этому относились славяне, остается загадкой. Но ученые считают, что, возможно, появление Велеса в пантеоне князей единой Руси стало неким консенсусом, способным удовлетворить разные религиозные предпочтения древнерусских племен.

Как бы то ни было, среди разных славянских племен, живших в Новгородском княжестве, Велесу поклонялись именно кривичи. И только после долгих контактов между кривичами с одной стороны, и ильменскими словенами, вятичами и варягами с другой, Велес стал общерусским божеством.