«Иностранцы уехали, мы поем за все нации». Кто рвет Никольскую после ЧМ-2018

Корреспондент Sport24 Ярослав Кулемин отправился в места, которые стали эпицентром веселья во время чемпионата мира, чтобы задать самым разным людям главный вопрос: «Скучаете по ЧМ?»

Дима, русский теннисист в Калифорнии

— Нам с другом досталась такая работа — мы поем за все нации. Они ушли, а мы поем! ЧМ — это лучшее, что я видел за 20 лет! Мы продолжаем эти традиции, потому что не хотим, чтобы Москва опять стала тусклой. FIFA World Cup 2018 навсегда в наших сердцах!

К сожалению, из-за большой разницы во времени между Москвой и Калифорнией мне пришлось не спать несколько ночей, чтобы получить билеты. А когда я хотел за них заплатить, US банк заблокировал мне карточку! Потому что, видите ли, не доверяют русскому банку. Я собирался на матчи Португалия — Испания и Германия — Мексика, которые были лучшими на групповом этапе.

Но, к счастью, я все равно попал на матч Франция — Дания, который оказался самым скучным на турнире. Единственный матч со счетом 0:0. Но я рад: посмотрел на игру чемпионов мира, увидел моего любимого игрока — Гризманна. Еще я попал на игру за третье место — тоже не суперматч, но зато я побывал на самом дорогом стадионе.

Знаете, когда 12 лет болеешь за Россию, и они в конце концов научись играть в футбол, я боюсь, никогда больше такой сборной не будет. Реально русский дух — как они бились с хорватами!

Самое безумное, что было на Никольской? Помню шествие аргентинцев с барабанами, когда они шли огромной толпой, пели и буквально всех затягивали! Немало веселых вещей вытворяли французы. Когда они выиграли чемпионат мира, все сели на землю, как в лодочку, и катались. Люди сверху на них падали, а они их поднимали. Я тоже в этом участвовал! Это первый раз, когда европейцы хоть как-то зажгли. А так — все время Бразилия против Аргентины, такие дружеские оральные состязания.

Надеюсь, все меняется к лучшему, и этот чемпионат мира даст огромный толчок в развитии спорта и футбола. Потому что в 2008 году, когда Россия последний раз достигла такого успеха, этого не получилось. Президент ФИФА назвал этот чемпионат мира лучшим в истории. Я могу с этим полностью согласиться. Не знаю, что было до 1996 года, но вряд ли у меня будет еще один такой чемпионат. Спасибо организаторам, волонтерам и полицейским за безопасность.

Полицейские на Красной площади:

— Каких-то проблем не было. Только шумно и большая толкучка на Никольской. Мы работали посменно по 12 часов — с 9 до 9. Но ожидали худшего — думали, что англичане или поляки могут что-то устроить. А в итоге мы с ними абсолютно нормально разговаривали.

Алкоголь и сигареты? Как на турнире ФИФА без пива? Никаких инцидентов из-за этого не было. Если обращались, то в основном из-за потерянных вещей. Один мужчина забыл телефон в такси и не мог нам ни номер сказать, ничего. Но вся Москва сейчас камерами напичкана. Отследили, нашли.

Анвар, таксист

— Во время чемпионата столько народа было — я за 40 лет ни разу не видел такой трафик! Какие выходные, если работа идет? В какой переулок не заедешь — там мексиканцы.

В Мексике-то минимальная поездка — 20 евро. Они, когда про тысячу слышали, радовались. Потом сами приходили: one thousand, one thousand. Это если в пределах Садового кольца. Одному водителю сомбреро и текилу подарили, когда в аэропорт отвез. В России и Индии вообще самое дешевое такси, и то в Индии дороже.

Самая дорогая поездка? Когда в аэропорт отвозил — они сами 2500 дали. Во время чемпионата все платили! Даже русские — без вопросов. Вот китайцы и индусы никогда столько не дадут.

— По чемпионату мира скучаете?— Конечно! Еще хотим, каждый год хотим!

— Сколько заработали за этот месяц?— Максимально — 7 тысяч за смену. Мы работаем по 6-7 часов: в обед выходим — и до вечера. Рекорд такой был, когда 7 человек подряд подвез. Один раз у меня телефон забыли, я вернул — так этот француз чуть меня не расцеловал! Полицейский еще спрашивал: что ему от тебя надо? Француз торговался сначала: хотел за 500 проехать, а я тысячу просил.

Денис, охранник в ресторане на Никольской

— Во время ЧМ я работал на Пятницкой. Пьяных фанатов насмотрелся.

— Чьих?— Русских! Пытались не заплатить, драки у них между собой возникали. Украинцы тоже — им приносят счет, они начинают пересчитывать, говорят, что их обманули. Короче, искали повод для конфликта. У европейцев есть рамки, за которые они никогда не перейдут. Вот на Никольской ничего не было — там на каждого человека по два полицейских.

— После чемпионата мира отдыхаете?— Все зависит от поведения. Отдыхать я послезавтра буду — по болезни души. В Российской империи такое было, знаете?

Продавщица в церковной лавке на Никольской:

— Было очень радостно. Я не люблю безлюдные улицы и загородные домики. Поэтому чемпионат мира для меня в радость! Воспоминания на всю жизнь.

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