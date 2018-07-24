Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» покажут на сцене Crocus City Hall 25 июля

Пятый сезон Московского губернского театра завершится 25 июля показом спектакля «Высоцкий. Рождение легенды», актеры исполнят самые известные песни Владимира Высоцкого, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Московский губернский театр 25 июля завершит пятый юбилейный сезон музыкально-поэтическим спектаклем «Высоцкий. Рождение легенды» в постановке художественного руководителя театра Сергея Безрукова. Закрытие сезона пройдет с поистине юбилейным размахом — на одной из крупнейших площадок Москвы и Подмосковья, на сцене Crocus City Hall, в день памяти Владимира Высоцкого, которому в этом году исполнилось 80 лет», — говорится в сообщении.

Образ Высоцкого не отдан конкретному актеру, — он возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников.

«В исполнении актеров Московского губернского театра прозвучат самые знаменитые из них, отмечая заметные вехи его жизни. «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Охота на волков», «Лирическая», «Я несла свою беду», «Кони привередливые», «На Большом Каретном» и многие другие. Песни Высоцкого будут исполнены в разных жанрах: от классического бардовского исполнения под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 70-х годов прошлого века до абсолютно нового рок-звучания», — добавляется в сообщении.

Финальным аккордом к юбилейному сезону станет благотворительная акция для работников социальной сферы Подмосковья — 27 июля в городе Балашиха Московской области на сцене дворца культуры «Балашиха» Губернский театр сыграет спектакль «Маленький принц» с участием Сергея Безрукова и Губернаторского оркестра Московской области.

Как добавляется в сообщении, за минувший сезон театр представил шесть премьер, совершил 14 гастрольных выездов и посетил 13 городов. За сезон постановки Губернского театра посмотрели более 190 тысяч зрителей, сыграно 495 спектаклей, из них в Подмосковье — 129, на гастролях — 35 спектаклей.

«Свой шестой сезон Московский губернский театр откроет большими гастролями в Астрахани и Элисте. Уже в первых числах сентября коллектив отправится в Астрахань, где гастроли пройдут с 5 по 13 сентября, 14 и 15 сентября театр будет играть спектакли в Элисте. На этот раз в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Губернский театр вывозит восемь постановок и сыграет 14 спектаклей», — отмечается в сообщении.

Зрители смогут увидеть лучшие спектакли театра: «Вишневый сад», «Нашла коса на камень», «Веселый солдат», «Прекрасное далеко», «Скамейка», «Остров сокровищ», «Маленькая колдунья», а также творческий вечер «Знакомьтесь: Московский губернский театр».

На родной сцене Губернский театр откроет сезон 20 сентября спектаклем «Сирано де Бержерак».