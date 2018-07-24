22 иллюстрации, которые заставят вас задуматься, что вы за человек

1. «Контролируйте то, чем наполняете свой разум» (верхнее фото)

Есть множество творческих работ, которые производят на нас сильное впечатление, заставляют задуматься. Шведская художница Медия Булдук (Medya Bulduk) нарисовала иллюстрации, которыми продемонстрировала, насколько разными бывают люди внутри при поразительном внешнем сходстве. Иногда даже внутри нас самих живут разные люди.

«Каждый человек смотрит на мир через призму своего жизненного опыта, мыслей и чувств. Порой людям сложно понимать друг друга. Я хочу передать с моими рисунками важные сообщения. Мы можем достичь взаимопонимания, давая другому право быть другим», — прокомментировала иллюстратор своё творчество.

2. «Большинство ваших проблем не являются реальными проблемами» 3. «Защитите свою энергию. Научитесь дистанцироваться от энергосборников» 4. «Всё начинается с идеи. И пусть сначала она кажется безумной, боритесь за неё, если это ваша мечта» 5. «Ненависть учит» 6. «Легче притворяться, чем объяснять необъяснимое» 7. «Сила внутри вас. Он ждёт, когда вы найдёте её и выпустите на волю» 8. «Внутренний рост меняет нашу реальность» 9. «Не ждите, пока кто-то предложит вам прекрасную возможность, деньги или работу. Люди не могут вырасти без опыта и трудностей. Вы должны реализовать свой собственный потенциал и творчество» 10. «Бедный разум: „Мне нужны деньги, чтобы заработать деньги“. Богатый разум: „Идея + ручка/бумага“ 11. „Борьба в вашем уме. Удостоверьтесь, что не фокусируетесь на неправильных вещах, потому что это всегда будет влиять на вас. Вы не можете контролировать вещи, но вы можете контролировать свою реакцию на них“ 12. „Выйдите из серой массы. Там всегда будут люди. Внутри вас есть львиная сила, чтобы изменить будущее“ 13. „Верьте в себя, найдите свет внутри, и тогда негатив не будет влиять на вас“ 14. „Обучайте и тренируйте и свой ум, и своё тело. Будьте в балансе“ 15. „Счастье в вашем настроении, а не в том, что у вас есть“ 16. „Нет плохих детей, есть только те, кто нуждается в мотивации, руководстве и любви“ 17. „Когда вы станете сильным и мудрым человеком, люди вокруг вас начнут расспрашивать вас и говорить, что вы изменились, как будто это плохо“ 18. „Чем меньше вы будете отвечать отрицательным людям, тем более спокойной станет ваша жизнь“ 19. „Не давайте людям возможность контролировать ваши эмоции и ценность. Если вы не контролируете свой ум, это делает кто-то другой“ 20. „В мире живут разные дети“ 21. „Не всю боль видно“ 22. „В женщине есть волшебство, и с каждым днём оно становится сильнее. Если она распространит эту магию, это изменит жизнь и будущее“ Какие эмоции вызывают у вас эти работы?