Курортный роман без последствий: 4 основных правила

Многих тянет на приключения в отпуске или командировке. Непонятная еда на улице, купание в водоеме сомнительной чистоты, незащищенный секс с незнакомыми людьми — вот лишь несколько примеров. Исследования показывают, что за пределами родного города женщины чаще соглашаются на опасный секс, как будто раздвигая собственные границы. И как быть, если тянет на приключения, но и здоровье хочется сберечь?

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Почему опасность манит

Зачастую причиной того, что женщина соглашается на секс без презерватива, становится… отсутствие возможности его купить! В аптеке у дома есть разные средства контрацепции, а в отеле в Турции порой проще купить шубу, чем «резинку». Экстренные средства во многих странах продают только по рецепту, а где-то их вообще нет.

Почему же происходит опасный секс? В ответах на этот вопрос многие говорят о раскрепощении, о возможности быть собой с человеком, которого никогда больше не увидишь, о беззаботности: «со мной ничего не случится», — а также о влиянии алкоголя. Оказывается, в отпуске люди пьют в среднем вдвое больше, чем дома.

Вот как и от приключений не отказываться, и о безопасности не забыть:

1. Контрацепция

Всегда бери с собой презервативы. Если пьешь таблетки, скорректируй время приема и поставь напоминание. Но от презерватива таблетки все равно не освобождают, они не защищают от инфекций!

2. Антибиотики

Если твой организм склонен к мочеполовым инфекциям, возьми антибиотики для быстрого их купирования.

3. Лубрикант

Никогда не бывает лишним, особенно если своей смазки у тебя немного.

4. Безопасность

Прежде чем уйти из бара с новым знакомым, сообщи подруге или сестре, где ты находишься и куда направляешься. Всегда держи телефон включенным и не соглашайся на сомнительные авантюры!

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