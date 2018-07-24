Курортный роман без последствий: 4 основных правила 

Многих тянет на приключения в отпуске или командировке. Непонятная еда на улице, купание в водоеме сомнительной чистоты, незащищенный секс с незнакомыми людьми — вот лишь несколько примеров. Исследования показывают, что за пределами родного города женщины чаще соглашаются на опасный секс, как будто раздвигая собственные границы. И как быть, если тянет на приключения, но и здоровье хочется сберечь?
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Почему опасность манит
Зачастую причиной того, что женщина соглашается на секс без презерватива, становится… отсутствие возможности его купить! В аптеке у дома есть разные средства контрацепции, а в отеле в Турции порой проще купить шубу, чем «резинку». Экстренные средства во многих странах продают только по рецепту, а где-то их вообще нет.
Почему же происходит опасный секс? В ответах на этот вопрос многие говорят о раскрепощении, о возможности быть собой с человеком, которого никогда больше не увидишь, о беззаботности: «со мной ничего не случится», — а также о влиянии алкоголя. Оказывается, в отпуске люди пьют в среднем вдвое больше, чем дома.
Вот как и от приключений не отказываться, и о безопасности не забыть:
1. Контрацепция
Всегда бери с собой презервативы. Если пьешь таблетки, скорректируй время приема и поставь напоминание. Но от презерватива таблетки все равно не освобождают, они не защищают от инфекций!
2. Антибиотики
Если твой организм склонен к мочеполовым инфекциям, возьми антибиотики для быстрого их купирования.
3. Лубрикант
Никогда не бывает лишним, особенно если своей смазки у тебя немного.
4. Безопасность
Прежде чем уйти из бара с новым знакомым, сообщи подруге или сестре, где ты находишься и куда направляешься. Всегда держи телефон включенным и не соглашайся на сомнительные авантюры!
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