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Старридж в восторге от новичка «Ливерпуля»
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Старридж в восторге от новичка «Ливерпуля» 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Нападющий «Ливерпуля» Дэниел Старридж восторженно отозвался о новичке команды гвинейском полузащитнике Наби Кейта.
"Мне нравится этот парень! Уровень его очень удивил меня. Неожидал, что он насколько он хорош. Впрочем, я слышал о нем много хорошего, так как я редко смотрю немецкий футбол. Наби очень классный хавбек. Он отлично контролирует мяч, раздает передачи и владеет дриблингом. В придачу к этому Кейта очень быстр и силен. Я с нетерпением жду его игр за «Ливерпуль» в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов. Мы много общаемся, хотя мой французский ужасен, а он неплохо говорит на английском. Мы с ним много смеемся, он хороший парень", — цитирует официальный сайт клуба.
Напомним, что 23-летний Кейта перешел в «Ливерпуль» этим летом из «РБ Лейпциг» за 60 миллионов евро и подписал с клубом контракт до лета 2023 года.
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