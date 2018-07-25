«В 15 лет я узнала, что меня зовут не так, как я думала»: истории людей с необычными именами

Продолжаем рассказывать истории людей с необычными именами, которые сложно запомнить с первого раза. Некоторые из них любят и гордятся своим необычным именем, другие стесняются и хотели бы, чтобы их звали попроще — Катя или Маша. Героиня нашего прошлого выпуска Видана рассказывала, что даже родная бабушка не могла запомнить, как её зовут. А другой екатеринбурженке Джессике многие новые знакомые не верят, что это действительно её имя.

Сегодня знакомьтесь ещё с тремя героинями, которые редко когда встречают своих тёзок.

Севги Щетинкина

Мне 35 лет, меня зовут Севги. Так назвал меня отец, потому что первому ребёнку имя дала мама. Откуда он его узнал, я не знаю. Я узнала о том, что у меня необычное имя, только перед окончанием 9-го класса, перед получением аттестата. Всё детство меня называли Люба (Севги означает «любовь», «любимая»).

Когда получала паспорт, имя напечатали с ошибкой, пришлось отдавать документы заново на переделку. А в дальнейшем реакция у людей была разной, кто-то удивлялся и восхищался, кто-то не мог даже выговорить, а некоторые просто не понимали, что им пытаются сказать. При знакомстве с людьми представляюсь Любовью, чтобы не шокировать и не слушать лишних вопросов.

Раньше меня не очень радовало моё имя, а сейчас отношусь к нему нейтрально. А дочь я назвала Алёной.

Констанция Пелевина

— «Кто же тебя так назвал? — Мама! — А, она, наверно, любит мушкетёров?! — Нет!» — обычный диалог с кем-то из новых знакомых. Мои родители подошли к выбору имени очень серьёзно. Обратились к специализированной литературе. Имя должно было подходить по дате, знаку зодиака и характеристикам. Папа, если честно, хотел меня назвать Ниной, в честь бабушки, но мама настояла на имени Констанция.

В детстве я была очень скромной, а имя мне всегда помогало. Только познакомишься с одной девочкой, о тебе уже знает весь лагерь. Ну и соответствовать тоже приходилось, разве может Констанция ковыряться в носу или вытворять какие-то гадости? Нет, конечно. По крайней мере, я так думала.

Безумно люблю, когда мне поют песню Боярского (без сарказма). Одно время я даже коллекционировала видео, где мои друзья, знакомые поют эту песню. Всегда очень весёлые видяшки получались. Когда была в Москве, сфоткалась на фоне Констанц-банка. Меня это так впечатлило, что я решила поискать информацию в интернете, оказалось — в Нью-Йорке есть частная школа Constance Billard. На Сейшельских островах есть Constance hotels. Более того, я знаю, что и в Екатеринбурге я не одна. Друзья рассказывали, что уже встречались с моим именем. Лично я ещё не знакома ни с одной Констанцией. Мне было бы очень интересно встретиться с тёзкой.

Констанция — европейское женское имя, имеет латинское происхождение и означает «постоянная». Так и есть: я на самом деле очень целеустремленная и трудолюбивая. Сокращённо — Констанс или Конни. Меня чаще всего называют полным именем, очень близкие друзья и родные — Конни. Сейчас люди уже не так бурно реагируют на моё имя, но некоторые по-прежнему удивляются и говорят, что имя очень красивое.

Дочку я бы хотела назвать Мирославой, а сына — Ежи.

Заруи Залинян

Меня зовут Заруи. Мне 29 лет, по профессии — юрист-переводчик. Имя мне выбрала бабушка по отцовской линии. Она очень хотела, чтобы я стала певицей, и назвала меня в честь известной в СССР оперной певицы Заруи Долухановой. Но дабы не обидеть мою прабабушку, которая хотела меня назвать Татевик (в честь её любимой певицы), папа решил с друзьями разыграть лотерею с именами. И бабушке повезло больше: папа вытянул бумажку с именем Заруи.

Певицей я не стала, так как не обладаю вокальными данными. Но моя деятельность по воле судьбы связана с музыкой, я концертный директор и музыкальный продюсер.

Конечно, как в детстве, так и сейчас возникают разные ситуации из-за моего необычного имени. Большинство удивляются редкому имени и интересуются, откуда оно произошло. Имя Заруи мне очень близко. С армянского Заруи — «жрица огня», в этом вся моя сущность и мой характер. Коллеги и друзья называют меня Зара. В школе меня называли Зарпун, Зарик, Зарочек. Версий было множество, но меня это не чуть не обижает. Мой знакомый однажды пошутил, что я самая богатая женщина, так как запросто могу всем говорить, что владею сетью магазинов Zara. Знал бы об этой шутке Амансио Артега (владелец бренда Zara)!

Здорово иметь необычное имя, и я однозначно назову детей непростыми именами. Мне очень нравится женское имя Магдалена, я бы так назвала дочку. Я думаю, что имя играет важную роль в становлении характера человека.

Если у вас тоже необычное имя или вы поменяли его, напишите свою историю на почту a.khazinurova@corp. e1.ru.