Фонд «Система» отдаст $1 млн за технологию поиска пропавших без вести людей

Благотворительный фонд «Система» объявил конкурс на разработку поисково‐спасательной программы, которая поможет найти потерявшихся людей. Об этом сообщил сайт РБК.

«Система» готова заплатить за эту работу профильным специалистам один миллион долларов. Фонд рассчитывает, что с помощью новых технологий человека можно будет обнаружить примерно за 10 часов в любое время суток, при любой погоде и без источника связи.

При этом этом устройство должно функционировать в режиме оффлайн без подзарядки и вмешательства специалиста. В основе разработки аппарата могут лежать технологии связи и ретрансляции, системы управления и навигации, искусственный интеллект, датчики инфракрасного спектра, и, кроме того, все аспекты картографии, любые формы беспилотных патрулей.

Информационным партнером мероприятия стало Минкомсвязи. Инновации оценят представители поисково-спасательных организаций «Лиза Алерт», «Ангел», а также другие эксперты.

Командир вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» Александр Михайлов рассказал, что самым эффективным средством поиска людей до сих пор считается авиация.

«Идентифицировать объект поиска в лесном массиве — самая сложная задача. Если у человека при себе есть средство связи (даже в выключенном состоянии это излучающее устройство), то найти его шансы есть. Если телефона нет, то шансы минимальны», — заявил Михайлов.

Он выразил надежду, что участники конкурса предложат технологии на основе искусственного интеллекта и что разработки будут массовыми и недорогими. Ведь, по его словам, нехваткой технических средств в настоящий момент сталкиваются все поисковые отряды.

Согласно данным Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, каждый год в России пропадают около 120 тысяч человек.