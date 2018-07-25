Фонд «Система» пообещал $1 млн за идею быстрого поиска людей

Благотворительный фонд «Система» объявил конкурс на разработку технологии, которая поможет искать потерявшихся людей.

Как пишет РБК , «Система» готова заплатить 1 миллион долларов разработчику поисково-спасательной технологии нового поколения, с помощью которой можно будет находить потерявшегося человека примерно за 10 часов в любое время суток, при любой погоде и без источника связи.

Устройство должно функционировать в режиме офлайн без подзарядки и вмешательства специалиста. В основе разработки могут лежать технологии связи и ретрансляции, датчики инфракрасного спектра, системы управления и навигации, искусственный интеллект, а также все аспекты картографии, любые формы беспилотных патрулей.

Информационным партнёром конкурса «Системы» стала Минкомсвязь . Экспертную оценку инновационным разработкам будут давать в том числе представители поисково-спасательных организаций «Лиза Алерт» и «Ангел».

Командир вертолётного поисково-спасательного отряда «Ангел» Александр Михайлов сказал, что самым эффективным средством поиска людей остаётся авиация. «Идентифицировать объект поиска в лесном массиве — самая сложная задача. Если у человека при себе есть средство связи (даже в выключенном состоянии это излучающее устройство), то найти его шансы есть. Если телефона нет, то шансы минимальны», — рассказал Михайлов.

Он надеется, что участники конкурса предложат технологии на основе искусственного интеллекта и что разработки будут массовыми и недорогими. С нехваткой технических средств сталкиваются сейчас все поисковые отряды, посетовал он.

По данным Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, в России ежегодно пропадает около 120 тысяч человек.