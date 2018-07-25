Костромская пионерка со сломанной рукой оказалась никому не нужна

Дом с пионерами» костромичи знают наравне с каланчой и центральным памятником Ленину — у знаменитой «сталинки» на проспекте Текстильщиков назначают встречи, для некоторых она служит ориентиром на местности.

Не далее чем месяц назад оба пионера, расположившихся на втором этаже дома, привычно салютовали проходящим, подняв согнутую в локте руку над головой. Правда, 22 июля, после того, как выпускники академии

РХБЗ нарядили одну из скульптур в костюм химзащиты, пионерке стало нечем указывать на «эру светлых годов» — ее правая рука, и так висевшая на одном честном слове, отвалилась.

Корреспондент портала K1NEWS.RU заинтересовался этой ситуацией.

Жители дома, на словах радеющие за восстановление местной достопримечательности, переживают. Однако, подать запрос в управляющую компанию никто так и не решился:

— Когда говоришь про дом с пионерами — все знают, о чем идет речь, — говорит Александр. Конечно, печально, что пионеры в плохом состоянии. Было бы здорово, если бы дом стал считаться архитектурным памятником.

Ему вторит Елена:

— Это мое, родное, — сетует женщина. Я в этом доме родилась, у меня тут мама живет — она в молодости работала на зворыкинском льнокомбинате, и их, молодых девочек, от фабрики сюда поселили. Здесь проходило мое детство, и в то время тут было вообще красиво — в вазоны сажали цветы, скульптуры все подбеливали. А сейчас изменилось все…Конечно, хотелось бы позитивных изменений.

Позитива, конечно, хотелось бы, но в ООО «Костромской дом» говорят, что это вряд ли:

— Людям нужно кровлю восстанавливать, ставить пластиковые окна, а до пионерки руки когда дойдут — не знаю. Да и девушка, которая могла бы вылепить конечность, сейчас в декрете — признается Мария Литова, мастер компании.

Последний раз скульптуры обновляли 5 лет назад — тогда у одного из «детей рабочих» тоже «не оказалось руки, пришлось лепить».

Дом на проспекте Текстильщиков во всех отношениях уникален — его фундамент был заложен еще до Великой Отечественной войны, спустя почти десятилетие строительство вновь запустили. Тогда главным городским архитектором работала Карелия Тороп (табличка с ее именем вмонтирована в плитку Аллеи признания), по ее инициативе была реконструирована застройка Советской и Пролетарской улиц (ныне — пр. Текстильщиков). Дом с пионерами в духе сталинского классицизма был возведен в 1948-49 годах — в просторные квартиры с высокими потолками селили рабочих текстильных предприятий, управленцев и чиновников. Сейчас самый знаменитый обитатель дома — Николай Рассадин, бывший ректор Костромского государственного университета.

«Это на самом деле безобразие, не знаю, каким словом еще сказать. Дом являлся и является одной из визитных карточек Костромы. Говоришь «дом с пионерами», и все становится понятно, не нужно даже адрес называть. У него, к тому же, очень хорошая история — в нем было общежитие молодых специалистов, там проживало огромное количество людей, которые внесли вклад в жизнь города — социальный, политический и экономический. Этот дом, по моему мнению, самый красивый жилой дом Костромы — таких, к сожалению, больше не строят. Надо постараться как-то восстановить это дело» — высказался о «деле с рукой» Николай Рассадин.

Виктор Афанасин, заместитель гендиректора в Новой Костромской Льняной Мануфактуре, которой ранее принадлежал дом (в бытность БКЛМ), рассуждает о случившемся с философской точки зрения:

«Понятно, что есть определенные категории людей, которые разрушают — видимо, от недостатка своей культуры. А таких скульптур, которые бы стояли на втором этаже дома, в нашем городе, по-моему, больше нет. Пионер— разведчик будущего, символ молодости и целеустремленности. Думаю, в этой ситуации то, что люди не интересуются судьбой символа связно с определенной черствостью, нежеланием себя затруднять»

Похоже, пионерке придется смириться с новым обличьем. По крайней мере, в таком виде ей придется стоять еще долго — как минимум, до окончания декретного срока «ваятеля».