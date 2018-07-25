Как работали депортированные из Германии немцы на восстановлениии СССР

«Репарация трудом» — так называлась процедура использования немцев, жителей Германии и союзных с ней в Великой Отечественной войне стран в различных работах на территории СССР с 1945-го по 1956 годы. Помимо Германии в этой программе были задействованы Румыния, Югославия, Венгрия, Болгария, Чехословакия — страны, граждане которых воевали против Советского Союза на стороне гитлеровцев. [С-BLOCK]

В общей сложности из оккупированных советскими войсками районов Германии и стран гитлеровской коалиции в порядке репарации в СССР для восстановления советской экономики были вывезены порядка 300 тысяч трудоспособных граждан — это в 16,6 раза меньше, чем угнали из Советского Союза в Германию фашисты.

Только к середине 50-х годов почти все эти работники принудительного труда в целости и сохранности вернулись на родину, а из 5 миллионов плененных гитлеровцами «остарбайтеров» 2 миллиона погибли.

Кого интернировали

Первое специальное постановление о направлении немцев на принудительные работы в СССР Государственным комитетом обороны было принято еще в конце 1944 года, когда наши войска заняли вышеперечисленные европейские страны. Отбор шел по национальному признаку (отправляли только немцев), гражданство не учитывалось. В программу репарации попадали трудоспособные мужчины 17-45 лет и женщины 18-30 лет. В общей сложности из Болгарии, Чехословакии, Югославии, Венгрии и Румынии в Советский Союз были интернированы свыше 100 тысяч жителей этих стран. Из Германии депортировали в основном гражданское население Верхней Силезии и Восточной Пруссии (тоже исключительно немцев). Кроме того, в СССР на принудработы интернировали тех, кто входил в фашистские организации или, по мнению СМЕРШа, в принципе, был политически неблагонадежен. Военнослужащих и воевавших в фольксштурме (отрядах народного ополчения Третьего рейха, созданных в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска союзников на его территорию.) не высылали, а отправляли в лагеря для военнопленных. Из Германии таким образом в Советский Союза депортировали свыше 155 тысяч немцев.

Где работали и в каких условиях содержались

В основном интернированные немцы трудились на шахтах Донбасса, на предприятиях, связанных с угольной промышленностью, черной и цветной металлургией. По подсчетам историков, именно из Украины в свое время было угнано на работы в Германию самое большое количество населения. Жили интернированные в бараках, обнесенных колючей проволокой, специальное положение о содержании и использовании депортированных немцев предписывало относиться к ним как военнопленным. За прогулы, попытки побега и иные проступки их могли отправляли в ГУЛАГ, в особые сибирские лагеря для интернированных. Нормы выработки и питания для депортированных немцев официально устанавливались такие же, как и для советских рабочих. С питанием это правило не всегда соблюдалось — позже в своих воспоминаниях многие немцы жаловались на отвратительную кормежку. Получше обстояли дела у вывезенных из Германии специалистов-инженеров. Германские специалисты, работавшие на авиационную промышленность, разработчики знаменитой ракеты «Фау-2», могли взять с собой семьи, режим и условия их содержания были несравнимо лучшими.

Обратная дорога

К концу 50-х годов все интернированные немцы были отправлены обратно на родину. Большинство репатриировали до 1950 года, за исключением тех, кто сидел за различные провинности в лагерях или удерживался из-за обладания информацией, представляющей государственную важность, к примеру, об определенных объектах, на которых депортированный работал. Таких насчитывалось около полутора тысячи человек. Но в конце концов отпустили и их. Незначительная часть немцев осталась жить в СССР. Точных данных о количестве интернированных немцев, умерших на территории СССР от болезней или погибших по другим причинам нет. Но, исходя из сравнительной характеристики численности депортированных в Советский Союз подневольных рабочих и угнанных гитлеровцами в Германию «остарбайтеров», эти цифры с количеством навсегда сгинувших в неволе на фашистской территории советских граждан просто несопоставимы.