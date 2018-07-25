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Илья Чижик: «Как я брал кредит и сам себя обманул»
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Илья Чижик: «Как я брал кредит и сам себя обманул» 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Пошел я покупать новый телефон в кредит, конечно: за наличные сейчас мало кто покупает. Во всяком случае, в моем окружении. Не впервой. И вот, значит, оформляем мы документы, нужно написать номер телефона в бумагах. Думаю, да ну его — напишу, а они начнут спамом забрасывать, в общем, написал левый номер. Парень, который от банка оформлял кредит, говорит: вам должна прийти СМС. Не приходит. Ну, еще бы, номер-то я другой написал. Ладно, говорит, обойдемся без СМС, и так одобрили. Ну отлично, заполняю дальше бумаги, читаю. В одном из пунктов запись — ежемесячно вы должны платить еще 60 рублей за что-то там. Я говорю:
— А это чего — 60 рублей ежемесячно? Это ж за год, получается аж 720 рублей!
— А это уже входит в сумму вашего ежемесячного платежа. Это СМС-оповещение относительно вашего счета, напоминание, что нужно внести платеж.
— А на какой номер будет приходить СМС?
— На тот, который вы написали.
Про себя думаю, вот ведь, зараза, я же сам себя обдурил и на 720 рублей к тому же. Под предлогом перепроверки данных, взял документы обратно, схватился за голову: «Вах, вах, вах! Так что же это я — дурак, — телефон своего сменщика дал! Простите, пожалуйста, перепутал». Простили, переделали документы. Хотя я полагаю, что парень все-таки понял в чем дело и даже усмехнулся. Правильно, нечего думать, будто ты умнее других и всех перехитришь — твоя дурацкая хитрость обернется против тебя самого.
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