В Санкт-Петербурге студент придумал робота, который диагностирует трубы

Студент СПбГУ придумал работа, который диагностирует трубы с горячей водой, сообщили в пресс-службе университета.

Сейчас механизм начнут испытывать в реальных условиях. Он пройдет три километра внутри тепломагистралей и обследует трубы. Задача робота — найти незначительные дефекты, которые в будущем могут привести к серьезной коммунальной аварии.

Во время исследования он использует магнитное поле, а современные устройства работают с ультразвуком. Так, новый робот при успешном тестировании позволит проверять трубы без слива воды.