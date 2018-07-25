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В Санкт-Петербурге студент придумал робота, который диагностирует трубы
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В Санкт-Петербурге студент придумал робота, который диагностирует трубы 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Студент СПбГУ придумал работа, который диагностирует трубы с горячей водой, сообщили в пресс-службе университета.
Сейчас механизм начнут испытывать в реальных условиях. Он пройдет три километра внутри тепломагистралей и обследует трубы. Задача робота — найти незначительные дефекты, которые в будущем могут привести к серьезной коммунальной аварии.
Во время исследования он использует магнитное поле, а современные устройства работают с ультразвуком. Так, новый робот при успешном тестировании позволит проверять трубы без слива воды.
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