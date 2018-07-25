В Новокузнецкой горбольнице №1 появилось новое оборудование

В Новокузнецкой городской клинической больнице №1 появились новые компьютерные электрокардиографы.

По сообщению пресс-службы областной администрации, новый электрокардиограф состоит из ЭКГ-модуля, компьютера с программным обеспечением для регистрации, анализа, хранения и передачи ЭКГ. С помощью нового оборудования будут проводить ЭКГ-исследования. Результат исследования передается по сети сразу в кабинет функциональной диагностики. Время проведения анализа, таким образом, сокращается до нескольких минут. Еще одним плюсом является то, что врач может сравнить несколько ЭКГ на экране монитора.

Кроме того, за счет собственных средств больницы приобретены 20 аппаратов для суточного мониторинга ЭКГ и артериального давления и новый реограф.