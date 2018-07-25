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Xiaomi анонсировала массажное кресло с искусственным интеллектом
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Xiaomi анонсировала массажное кресло с искусственным интеллектом 

Chip.ru 4 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Xiaomi представила свое очередное умное устройство. На этот раз им стало массажное кресло One-Dimensional AI Intelligent Massage Chair, снабженное системой искусственного интеллекта. Новинка выпускается в сотрудничестве с компанией LeFan Health Technology. В разработке кресла приняли участие специалисты по китайской народной медицине.
По заявлению производителя, новинка может охватить более 90% площади спины пользователя. Кресло поддерживает особую интеллектуальную систему трехмерного массажа, которая в реальном времени подстраивается под форму вашей спины для достижения максимального эффекта. Устройство «обучено» шести профессиональным массажным техникам. Цена новинки составляет $575. Продажи стартуют завтра, 26 июля.
Источник: Gizchina
Фото: Gizchina
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