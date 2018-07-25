Организации не могут определиться с грамотной защитой IIoT

Исследование показало, что многие организации не совсем понимают, что такое Промышленный Интернет Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT), где самыми уязвимыми местами являются конечные точки. Также возникает путаница в том, что на самом деле представляет собой конечная точка.

Такие выводы можно сделать из доклада SANS Industrial IoT Security Survey, в котором специалисты рассматривают проблемы кибербезопасности, связанные с быстро растущим использованием IIoT.

В IIoT основное внимание уделяется промышленному применению подключенных физических устройств. Они используются в КИИ, например, в энергетической, промышленной, нефтяной, транспортной сферах, а также в сфере здравоохранения.

Предполагается, что число используемых устройств увеличится втрое — с 23,14 миллиардов до 75,44 миллиардов — с 2018 по 2025 год.

Отчет SANS показывает, что организации прогнозируют рост подключенных устройств на 10-25%. Это колоссальные показатели.

Естественно, подобная ситуация приведет к усложнению самой сети, которая потребует более квалифицированного персонала.

Эксперты опросили более 200 организаций, 50% которых называют в качестве своих наиболее уязвимых мест данные, прошивку, встроенные системы и конечные точки. Однако в докладе также видна неопределенность по поводу того, что именно считать конечной точкой.

По словам специалистов, это является основанием для возникновения определенной путаницы, которая прямым образом влияет на обеспечение безопасности IIoT.

Также в докладе выделяются следующие тревожные моменты:

32% устройств IIoT подключаются непосредственно к Сети, минуя традиционные уровни безопасности;

Почти 40% организаций заявили, что идентификация, отслеживание и управление устройствами представляют собой серьезную проблему безопасности;

Лишь 40% сообщили, что устанавливают патчи и обновления для защиты своих устройств IIoT;

56% заявили, что патчи зачастую трудно установить, и это самая большая проблема безопасности.