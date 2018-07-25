Топ-5 незаменимых гаджетов для сада и огорода

1 Садовые фонарики на солнечных батареях: сэкономят электроэнергию

Садовые фонарики на солнечных батарейках — отличный способ освещения участка в сумерки или ночью. Они не требуют подключения к сети и не расходуют электроэнергию. Конструкция и механизм работы предельно просты: за день фонарики подпитываются энергией от солнечного света, а вечером расходуют накопленный запас и светят так же ярко, как обычные светильники. Более продвинутые модели оснащены датчиком света и включаются автоматически с наступлением темноты.

Цена одного светильника на солнечных батареях — примерно 600-700 рублей. Более доступная альтернатива — безаккумуляторные фонарики на фосфорной основе, которые светятся в темноте желто-зеленым светом.

2 Ультразвуковой отпугиватель грызунов: защитит ваш сад от вредителей

Ультразвуковые отпугиватели — относительно новый способ борьбы с грызунами, который практически полностью заменил такие негуманные методы, как ловушки и токсичные отравы. Ультразвуковые отпугиватели работают на частоте до 20 кГц, не слышны человеческому уху и абсолютно безопасны. Поэтому не бойтесь — гаджет вас не потревожит. Работает он на площади до 200 квадратных метров.

Средняя стоимость ультразвукового отпугивателя грызунов — 1000-1500 рублей. На стандартный участок размером 6 соток вам понадобится 3 таких устройства, которые следует разместить на одинаковом расстоянии друг от друга.

3 Садовая веб-камера: присмотрит за вашим садом

Отличительная черта веб-камер для сада и огорода в том, что они крепятся не на верхотуре, а втыкаются с помощью специального штыря в землю или же закрепляются на стволе дерева. Зачем они нужны? Чтобы вы смогли следить за состоянием своих саженцев дистанционно. Если вы хотите отследить, когда приехать на дачу собирать урожай или проконтролировать автоматические системы полива — веб-камера придет на выручку.

Еще больше гаджетов, которые пригодятся для рассады

5 гаджетов, которые незаменимы для растенийА вы знаете, что такое люксометр, гигрометр и фитолампы?

Программное обеспечение веб-камеры позволяет транслировать изображение онлайн и просматривать его с любого гаджета из любой точки мира. Стоимость такого устройства в среднем — 2 000 рублей.

4 Автоматическая газонокосилка: сама приведет газон в порядок

Принцип автоматической газонокосилки тот же, что и у робота-пылесоса. Во время работы автоматическая газонокосилка движется по газону по установленному программой маршруту, срезает траву и собирает ее в контейнер. Работу газонокосилки контролирует встроенный мини-компьютер со специальной программой управления. Стандартное время работы гаджета на одной зарядке — 60-90 минут, а площадь обработки — 250 квадратных метров.

В среднем такой гаджет стоит 40-60 000 р. И пусть это не дешево, зато он сэкономит вам силы, нервы — газонокосилки последних моделей работают практически беззвучно — и место — по сравнению с обычными газонокосилаками автоматические гораздо компактнее.

5 Теплица-фонарь: станет отличным подарком садоводу

Гаджет теплица-фонарь сочетает в себе садовый светильник и мини-теплицу. Засыпьте внутрь купола теплицы специальный питательный субстрат, высадите туда семена и включите встроенное освещение. Этот гаджет как нельзя лучше подходит для рассады — он защитит ее ветра и дождя, а также обеспечит нужное количество света. Фонарь, кстати, вполне функционален, а когда растение упрется в крышку, его можно высадить в саду.

Средняя стоимость такого гаджета — 1500-2000 рублей. И он не только поможет с рассадой, но и украсит ваш сад или огород.

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