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Проблема пробок решена: французские инженеры создали летающие скейтборды
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Проблема пробок решена: французские инженеры создали летающие скейтборды 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В 2011 году инженер и спортсмен-экстремал Фрэнки Запата создал флайборд — необычное устройство, благодаря которому можно летать над водой, используя силу мощной струи воды.
Но прогресс не стоит на месте, и компания Фрэнки разработала кое-что поинтереснее — аналог скейтборда, на котором человек может летать где угодно.
Источник: KSL  Новое устройство называется Flyboard Air и представляет собой платформу с четырьмя газотурбинными двигателями. На нем можно летать 6 минут со скоростью до 140 км/ч на высоте до 150 метров.
Но это не предел возможностей флайборда: ожидается, что время полета будет увеличено до 30 минут, скорость — до 200 км/ч, а максимальная высота — до 3 км.
Топливо для устройства находится в рюкзаке за спиной пилота, а управлять флайбордом можно будет с помощью беспроводного джойстика, который нужно держать в руке. И нет, он не перевернется — об этом позаботилась специальная система стабилизации.
Тестирует флайборд сам Фрэнки Запата. На прошлой неделе компания опубликовала видео, в котором он соревнуется в скорости с гоночным спорткаром и достигает 166 км/ч, что уже на 26 км/ч больше заявленных характеристик.
Кстати, первая модель флайборда появилась еще в 2016 году, но тогда его тестировали очень аккуратно и только над поверхностью озера — вероятно, опасаясь падения.
Может показаться, что летающий скейтборд — это нечто фантастическое, но водный флайборд первое время тоже считался чем-то невероятным. Однако прошло совсем немного времени, и он стал очень успешным продуктом, который используют тысячи спортсменов во всем мире.
На фестивалях регулярно проводятся шоу флайбордистов, а за отдельную плату любой желающий может полетать над водой. Так что весьма вероятно, что через несколько лет люди на летающих скейтбордах не будут никого удивлять или новые флайборды и вовсе решат проблему пробок. Почему бы не помечтать?
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