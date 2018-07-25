Как освоить новую профессию: репутационный менеджер

Репутация — это все. Крупная валюта, которой можно подкупить солидных игроков на рынке и завлечь клиентов. Чем руководствуется простой потребитель? Ценами и имиджем компании. Вот почему уже сейчас так велика потребность в специалистах, создающих, поддерживающих и контролирующих имидж компании. Называется эта сфера просто и незатейливо: репутационный менеджмент. Но за этой простотой скрываются высокие зарплаты и большая потребность в специалистах. Хороший специалист в этой сфере получает немало и ценится очень высоко, так как должен обладать знаниями в различных областях и, по сути, объединять в себе сразу несколько профессий.

Коммуникатор-стратег

В древнегреческих городах-государствах стратегами называли главнокомандующих войсками, которые могли распоряжаться финансами и вершить суд во вверенных им войсках, а также заниматься дипломатией. В наши дни полномочия стратега (да еще и коммуникатора) несколько уже, но ответственность на нем лежит не менее колоссальная. Исходя из названия, можно понять, что занимается этот гражданин исследованиями потребителей, анализом конкурентов, оценкой текущего имиджа бренда, чтобы разработать его стратегию. Или, говоря простым языком, рисует образ продукта, услуги или компании, который будет желаемым у потенциального потребителя. А заодно прописывает четкую коммуникационную стратегию, то есть должен отвечать на вопрос «Что/кому/когда сказать в той или иной ситуации?». Именно он должен знать, как выглядит идеальный образ бренда, чем он отличается от конкурентов и кто его целевая аудитория. А для этого совсем не лишними будут знания в области социологии, психологии и хотя бы поверхностное понимание аналитики. Не говоря уже о простом здравомыслии, ибо незнание клиента отправляет все наработки и потраченные деньги в тартарары. Работёнка нервная, ведь именно им, разрабатывая долгосрочную стратегию бренда, приходится работать с представителями творческих специальностей — социологами и неймерами. А это не так уж и просто, поскольку креатив должен быть не просто креативным, а отвечать потребностям целевой аудитории. И стратег за это в ответе.

Бренд-менеджер

Нужно ли что-то говорить про работу бренд-менеджера? Кажется, они были всегда, ведь каждый бренд, нагло выпрыгивающий из телевизионной рекламы или взирающий на нас с баннеров, был проработан этими специалистами. В любой серьёзной компании, будь то пекарня «Сладкий хлебушек» или крупный производитель бытовой техники, обращаются к человеку, который анализирует её имидж, конкурентов, рынок, участвует в ценообразовании, управляет услугами, организует маркетинговые мероприятия и вводит новые продукты и торговые марки. И это только вкратце. Бренд-менеджер ведет товар от и до, по сути беря на себя ответственность за все, что с ним происходит на рынке. Но если тебе удалось грамотно позиционировать бренд на рынке, увеличить прибыль и принести своему работодателю на блюдечке обещанные золотые горы, то можешь смело покупать бассейн, чтобы плавать в нем с деньгами, как дядюшка Скрудж. Ведь хороший бренд-менеджер — человек уважаемый, небедный и почитаемый своими подчиненными, поскольку только ему понятно, как вести себя на рынке и как сделать так, чтобы печенье «Солнышко» занимало в потребительской корзине то же место, что и хлеб с пивом.

Копирайтер

Почему-то всех людей, работающих с текстами, ошибочно причисляют к копирайтерам. Работаешь ты журналистом, трудишься над многомесячным расследованием, а тебя записывают в копирайтеры. Или отправил в научно-популярный журнал статью о древних булгарах, и ты уже не автор — ты все равно копирайтер. И суть претензии не в том, что слово «копирайтер» несет в себе какое-то оскорбление, — нет-нет! Это очень полезная, благородная и не менее творческая профессия, чем все вышеперечисленные. Откровенно говоря, порой она требует даже большей креативности и таланта. Просто задачи у копирайтера несколько другие. Копирайтер пишет статью на заданную тему в короткие сроки и работает непосредственно с поставленной задачей. Раньше этим словом называли авторов рекламных текстов, слоганов, сценариев рекламных роликов на телевидении и радио, но сейчас их задачи стали несоизмеримо шире, а заодно и ответственность сильно возросла. Копирайтер берет в работу заказ на тему, в которой он хорошо разбирается, и выполняет его в указанные сроки. Но самое главное: он выполняет все требования заказчика — в этом его отличие от журналиста или автора. Из-под пера грамотного сотрудника выходят уникальные статьи по указанной тематике (описание товара, информационные и продающие тексты), SEO-статьи (с вхождением ключевых слов), рерайтинг, подготовка текстов публичных выступлений. Настоящий специалист умеет писать как информационные статьи, так и рекламные призывы купить товар или воспользоваться услугами. Грамотный копирайтер способен написать отличную имиджевую статью для газеты, журнала, сайта и так разжечь сердца людей глаголом, что уже завтра они пойдут голосовать за указанного кандидата, а расхваленное им пиво просто исчезнет с полок. Главное, чтобы копирайтер нашел баланс между не всегда адекватными требованиями заказчика и чаяниями аудитории. Ведь зачем простому рабочему человеку написанная эзоповым языком сказка про тот или иной товар? Такой язык ему не близок, и он пройдет мимо. Поэтому копирайтер должен понимать свою аудиторию: чем она дышит, как смотрит на вещи. Хорошо б при этом иметь какой-никакой житейский опыт, иначе дело чревато полным провалом. Ну а про умение писать тексты даже вспоминать как-то неловко, ибо это навык сам собой разумеющийся. Только вот нужно не просто собирать слова в предложения, а делать это так, чтобы они доходили до мозга и сердца целевой аудитории. И пускай тот, кто назовет эту работу легкой, кинет в нас камень. Это работа ума, требующая максимальной концентрации и напряжения, и потому простой она быть не может. А постоянные правки заказчиков и оглядка на аудиторию не делают ее проще, поскольку иногда нужно подавить вдохновение и прислушаться к циничному расчету. Но для настоящих фанатов языка и текста это идеальная работа. А при должном профессионализме еще и хорошо оплачиваемая.

Что нужно знать, чтобы бороться за репутацию?

И это далеко не полный перечень людей, работающих в области репутационного менеджмента. Сюда же можно отнести специалистов отдела коммуникаций, работников PR-агентств, а также всех тех, кто связал свой профессиональный путь медиакоммуникациями, связями с общественностью и т.д, и т.п. Одним словом, все тех, кто трудится над повышением узнаваемости и репутации компании, формирует пул лояльных пользователей и делает все, чтобы устранить негатив вокруг любимой конторы. Это очень сложная работа, но до чертиков интересная. Кому-то может показаться, что реализовывать стратегию, работать с соцсетями и мониторить информацию в интернете немногим сложнее, чем с утра пораньше серфить фид-ленту в VK где-то между походом в туалет и утренним кофе. Мол, ты и так этим занимаешься, только не за деньги. Но есть большая разница между ответами хейтерам в Instagram и работой с комментариями специалиста по репутационному менеджменту. И вообще, чтобы управлять репутацией профессионально и комплексно, нужны специфические знания и навыки из области связей с общественностью, IR и GR, маркетинга, digital-коммуникаций, event-менеджмента. Увы, ими обладают далеко не все. Можно даже сказать, что минимум специалистов. Тут сказывается проблема образования. И получить эти знания можно в Московской школе коммуникаций MACS. Она входит в структуру Universal University, объединяющего Британскую высшую школу дизайна, Школу компьютерных технологий Scream School, Московскую школу кино, Московскую школу архитектуры МАРШ и Московскую школу музыки. Подробнее о школе MACS→

Почему стоит выбрать MACS? Да хотя бы потому, что лекции читают практикующие эксперты, а вместо устаревших учебников изучаются мировые тренды и практики. В MACS есть свои факультеты event-менеджмента, digital-коммуникаций — самые настоящие факультеты, только учат в них не 4 года, а гораздо быстрее. Но если ты хочешь стать гуру брендирования и пресс-коммуникаций, то выбирай факультет репутационного менеджмента. Программа зависит от интенсивности, длительности и времени. Здесь тебя научат успешному формированию стратегии по управлению репутацией корпоративного бренда, обучат инновационным технологиям, объяснят, как общаться с целевой аудиторией без ущерба репутации, и превратят из неощипаного студента с небольшим багажом знаний в матерого и конкурентоспособного специалиста. Записаться на факультет репутационного менеджмента→