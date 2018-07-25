Ещё
«Когда нам будет восемьдесят пять…»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Когда нам будет восемьдесят пять…» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
ОНА:
Когда мне будет восемьдесят пять,
Когда начну я тапочки терять,
В бульоне размягчать кусочки хлеба,
Вязать излишне длинные шарфы,
Ходить, держась за стены и шкафы,
И долго-долго вглядываться в небо,
Когда все женское,
Что мне сейчас дано,
Истратится и станет все равно —
Уснуть, проснуться, или не проснуться.
Из виданного на своем веку
Я бережно твой образ извлеку,
И чуть заметно губы улыбнутся.
ОН:
Когда мне будет восемьдесят пять,
По дому буду твои тапочки искать,
Ворчать на то, что трудно мне сгибаться,
Носить какие-то нелепые шарфы
Из тех, что для меня связала ты.
А утром, просыпаясь до рассвета,
Прислушаюсь к дыханью твоему,
Вдруг улыбнусь и тихо обниму.
Когда мне будет восемьдесят пять,
С тебя пылинки буду я сдувать,
Твои седые букли поправлять,
И, взявшись за руки по скверику гулять.
И нам не страшно будет умирать,
Когда нам будет восемьдесят пять…
© Вадим Зинчук
Карельские вести: последние новости
Курортный роман без последствий: 4 основных правила «Сожгли обглоданнные кости»: загадку казни царской семьи раскрыли в Госархиве Правила жизни Джеффа Безоса, главного богача мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 вещей, привычных в США, но малоизвестных у нас22
Секретные фотографии Зоны 51
Рисунок на старом платье шокировал женщину
Шокирующие факты о Земле
8 слов, которые часто употребляют русские19
Видео
05:57
Как добыть золото из старых часов
Вещи
00:55
Американский папа
Истории
01:10
Британцы разглядели дохлого льва и пришли в ужас
Безумный мир
02:26
Кто на самом деле убивал Ленина
Истории
02:48
Рисунок на старом платье шокировал женщину
Безумный мир
05:43
Шокирующие факты о Земле
Безумный мир
00:54
За что знаменитой актрисе дали 10 лет лагерей
Люди
Как жили женщины-гладиаторы
Истории
09:28
Рекламные кампании, оскорбившие людей
Истории
04:01
Что Высоцкому нагадала цыганка
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение