Модернизированный удлинитель позволяет подключить устройства под любым углом

В повседневной жизни человеку приходится мириться с различными бытовыми проблемами. И для одной из них дизайнеры смогли найти эффективное решение. Речь о том, что зачастую сложно подключить устройства, не отключая другие девайсы и не повреждая провода соседних гаджетов. So Young Kim & Sung Ick Jo разработали инновационное устройство, получившее название Ball-tab.

Это удлинитель с 4-мя круглыми разъемами и съемными шарообразными переходниками, которые надежно фиксируются с помощью магнитов и при необходимости вращаются в любом направлении. Это позволяет безопасно распределить все девайсы.

Питание передается к устройствам с использованием технологии беспроводной зарядки. Свечение, излучаемое светодиодами, указывает, когда гнездо используется, а чтобы исключить образование пыли, «шарики» можно перевернуть вверх дном, когда они не нужны. Изобретательно и при этом просто. Видимо поэтому Ball-tab является лауреатом премии K-Design за 2018 год.