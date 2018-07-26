Ещё
Модернизированный удлинитель позволяет подключить устройства под любым углом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модернизированный удлинитель позволяет подключить устройства под любым углом 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
В повседневной жизни человеку приходится мириться с различными бытовыми проблемами. И для одной из них дизайнеры смогли найти эффективное решение. Речь о том, что зачастую сложно подключить устройства, не отключая другие девайсы и не повреждая провода соседних гаджетов. So Young Kim & Sung Ick Jo разработали инновационное устройство, получившее название Ball-tab.
Это удлинитель с 4-мя круглыми разъемами и съемными шарообразными переходниками, которые надежно фиксируются с помощью магнитов и при необходимости вращаются в любом направлении. Это позволяет безопасно распределить все девайсы.
Питание передается к устройствам с использованием технологии беспроводной зарядки. Свечение, излучаемое светодиодами, указывает, когда гнездо используется, а чтобы исключить образование пыли, «шарики» можно перевернуть вверх дном, когда они не нужны. Изобретательно и при этом просто. Видимо поэтому Ball-tab является лауреатом премии K-Design за 2018 год.
Naked-Science.ru: последние новости
Универсальный модуль управляет камерой с помощью искусственного интеллекта Museo Atlántico: первый в Европе подводный музей Виртуальная реальность облегчила навязчивый страх высоты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы10
Рисунок на старом платье шокировал женщину51
За что больше всего не любят русских178
Какая фамилия была у Гитлера на самом деле12
Дверь в квартиру развеселила пользователей Cети
Видео
05:57
Как добыть золото из старых часов
Вещи
00:55
Американский папа
Истории
01:10
Британцы разглядели дохлого льва и пришли в ужас
Безумный мир
05:38
Невероятные факты о мире, в которые сложно верить
Безумный мир
06:58
Страшные секреты Бермудского треугольника
Места
05:16
У каких стран самые слабые армии
Безумный мир
02:26
Кто на самом деле убивал Ленина
Истории
02:48
Рисунок на старом платье шокировал женщину
Безумный мир
05:43
Шокирующие факты о Земле
Безумный мир
00:54
За что знаменитой актрисе дали 10 лет лагерей
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение