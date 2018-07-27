Появилось видео с роботом-кентавром, который сможет заменить спасателей

Итальянские разработчики представили телеуправляемого робота-кентавра Centauro. Впоследствии он будет работать вместе со спасателями во время стихийных бедствий или катастроф. Об этом сообщает издание Spectrum.

На кадрах видно, что робокентавр имеет четыре ноги с колесиками, а также руки. При этом он способен передвигаться и на четырех конечностях.

Отмечается, что для работы в автономном режиме итальянского кентавра оснастили различными камерами и датчиками.

Управлять разработкой можно при помощи специального экзоскелета.