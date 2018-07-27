Ещё
Появилось видео с роботом-кентавром, который сможет заменить спасателей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось видео с роботом-кентавром, который сможет заменить спасателей 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Итальянские разработчики представили телеуправляемого робота-кентавра Centauro. Впоследствии он будет работать вместе со спасателями во время стихийных бедствий или катастроф. Об этом сообщает издание Spectrum.
На кадрах видно, что робокентавр имеет четыре ноги с колесиками, а также руки. При этом он способен передвигаться и на четырех конечностях.
Отмечается, что для работы в автономном режиме итальянского кентавра оснастили различными камерами и датчиками.
Управлять разработкой можно при помощи специального экзоскелета.
Ранее Пятый канал рассказывал, что российский Фонд перспективных исследований работает над созданием четвероногого робота для передвижения по пересеченным и каменистым местностям.
Пятый канал: последние новости
Звезда «Дома-2», выложив фото в мини-шортиках, раскритиковала российских женщин Рейс Москва – Анапа во Внуково отменен из-за сообщения о бомбе 100 лет со дня расстрела царской семьи
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биолог хладнокровно вырвался из пасти крокодила3
В Антарктиде найдены признаки грядущей катастрофы4
Самая большая анаконда в мире: леденящая находка41
Как на Руси повышали потенцию16
7 вещей, привычных в США, но малоизвестных у нас76
Видео
05:33
Игрушечная дорога вошла в Книгу рекордов Гиннеса
Вещи
05:57
Как добыть золото из старых часов
Вещи
00:55
Американский папа
Истории
08:27
Секреты, которые отели не спешат афишировать
Места
10:34
Животные, уже созданные человеком
Безумный мир
01:14
Самая большая анаконда в мире: леденящая находка
Безумный мир
05:12
Фантастические факты о жизни, которые реальны
Безумный мир
17:45
Мистические события, которые до сих пор пугают
Истории
10:12
Безумства, которые позволительны миллиардерам
Люди
00:28
На подмышках японок нашли место для рекламы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение