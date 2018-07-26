Прихожане РПЦ и РПЦЗ в США вместе посетят богослужение по случаю 1030-летия Крещения Руси

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в представительстве Московского патриархата в США.

"У Восточно-Американской епархии РПЦЗ есть храм-памятник — храм святого князя Владимира на так называемой «Владимирской горке» в штате Нью-Джерси, и наши прихожане и духовенство традиционно ездят туда, — отметили в представительстве. — Мы очень дорожим тем, что с момента воссоединения вместе совершаем богослужения на «Владимирской горке».

Как сообщили в нью-йоркском представительстве Архиерейского синода РПЦЗ, 27-29 июля во Владимирском храме-памятнике 1000-летию Крещения Руси состоятся торжества, посвященные всенародному празднованию памяти равноапостольного князя Владимира и 1030-летия Крещения Руси. «Благодаря этому важному событию — Крещению Руси — православные верующие земли русской обрели свою культурную индивидуальность, а нерусские христиане во многих странах мира обязаны Крещению Руси своим расцветом в лоне Христовой Церкви», — отметили в представительстве.

Всенощное бдение во Владимирском храме начнется в в пятницу в 18:00 (2:00 мск 28 июля), в субботу в 9:00 (16:00 мск) состоится божественная литургия, а всенощное бдение в субботу вечером возглавит глава РПЦЗ митрополит Иларион.

Русская православная церковь и Русская православная церковь за границей заключили в 2007 году Акт о каноническом общении, провозглашающий объединение РПЦ и РПЦЗ.

Князь Владимир — князь новгородский (970-988) и киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году. 28 июля уже несколько лет в разных странах, где есть православные общины, отмечается День Крещения Руси, в который проходят крестные ходы, богослужения, просветительские и культурные события.